La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas va muy bien, se fortalece y ambos actores se sienten muy contentos y plenos, sin embargo, el tema de la boda no está en sus planes, al menos no en los de Zurita, quien ya llegó al altar en el pasado del brazo de Christian Bach, fallecida en 2029.

Zurita y Salas se conocían desde hace años, ella y Christian eran amigas, tras morir Bach, el actor se reencontró con la nieta de Silvia Pinal, a quien no veía desde hace dos décadas, y algo que lo enamoró de ella es cómo sacó adelante a sus dos hijas, Michelle y Camila.

El actor, protagonista decenas de telenovelas, películas y obras de teatro, asistió a la boda de Michelle Salas, en la que también estuvo presente Luis Miguel, su padre y expareja de Stephanie, situación que causó conmoción entre la prensa, sin embargo, para él, fue algo de lo más normal: "A mí no me conflictúa ni Luis Miguel ni John Travolta", expresó.

Para el actor Luis Miguel es como cualquier persona, dijo a "Ventaneando", se saludaron cordialmente en la celebración y supo que "el Sol" felicitó a su novia por la labor que hizo con la hija que tienen en común: "Le dijo 'has hecho un gran trabajo', qué bonito, ¿no?", comentó Zurita.

Humberto Zurita ya no se volvería a casar

En 1986 Humberto Zurita se casó con Christian Bach, con quien tuvo dos hijos, Sebastián y Emiliano; la pareja fue una de las más estables y bellas de la espectáculo, tuvieron que pasar tres años tras la muerte de Christian para que Zurita se volviera a abrir al amor.

Y aunque el romance con la hija de Sylvia Pasquel va viento en popa, el actor de 79 años asegura que no se volvería a casar, pues "ya no se usa, no está a la moda eso" y a su edad sería, dice, "ridículo".

El actor y Stephanie Salas se llevan 15 años, y actualmente trabajan juntos en la obra "Papito querido", donde han hecho una dupla que se ha ganado los aplausos.

