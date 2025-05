Los hijos tienden a juzgar a las madres y a calificar sus decisiones, algo a lo que Fernanda Castillo no ha estado exenta. A partir de su trabajo en la puesta Anatomía de un suicidio, explica que hoy comprende mejor a su mamá y entiende desde otra perspectiva su propio rol en la maternidad.

“Cuando leí esta obra por primera vez, sólo podía pensar, ¿cuánto ha hecho mi mamá por mí? ¿Cuánto sacrificio hacen las madres? ¿Por qué no las valoramos como deberíamos? Además de lo importante que son ellas en nuestras vidas”, expresó la actriz.

Otro aspecto que se toca en esta obra y que Fernanda ya experimentó es que la maternidad no es nada rosa y que en torno a ella hay muchos falsos ideales.

“Ser madre genera un cambio brutal en la vida de una mujer, porque muere una parte de ella a la hora de dar a luz y pasa por un duelo terrible. Esta obra da oportunidad a muchas mujeres que pasan por la depresión posparto, o por procesos físicos, hormonales y también emocionales para que puedan hablar y decir: esto me pasa”.

Anatomía de un suicidio, que se estrena el 24 de mayo en el Teatro Helénico, aborda la historia de Caro, Ana e Ivonne (Fernanda Castillo, Paula Watson y Diana Sedano), tres generaciones de mujeres: madre, hija y nieta. Viven en tres líneas temporales diferentes, pero la historia de sus vidas se narra simultáneamente. Es una mirada implacable a una familia afligida por la depresión severa.

“Hoy en día tenemos más conciencia sobre la salud mental, pero durante años sufrir una crisis o pasar un problema en este aspecto, era motivo para que te tacharan de loco. Esta obra habla de temas que me importan y ahora que soy mamá me resuenan mucho, porque me encuentro más con mi madre y me doy cuenta de qué cosas traigo de ella”, comentó Castillo.

Una conexión inmediata

El texto de la dramaturga británica Alice Birch llegó a manos de Fernanda a través del director Cristian Magaloni, con quien había tomado un taller de actuación, y al leerlo conectó de inmediato con la temática que aborda.

“Es una obra hermosa, fuerte, actual, habla de cómo las decisiones que tomamos no sólo nos afectan a nosotros, también a nuestros entornos y a nuestras familias por generaciones”.

Fernanda explicó que gracias a las compañeras que tiene en escena, Paula Watson y Diana Sedano, es que esta obra puede fluir correctamente, ya que es muy compleja al tratarse de una trama que se desarrolla en tres épocas distintas al mismo tiempo.

“Subirme al escenario con ellas para contar la historia de estas tres mujeres que están ligadas, que son tan fuertes, me hace sentir honrada porque tienen un gran compromiso y generosidad, no me imagino mejores intérpretes que ellas”.

Para Fernanda esta obra no es sólo para mujeres, sino para todo aquel que se pregunta: “qué es lo que quiero dejar para la gente que viene después de mí”.