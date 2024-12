Además de ser conocida por su prolífica carrera como actriz, desde que era muy joven, Fernanda Castillo ha sido comparada con Silvia Pinal, debido al parecido físico que existe entre las dos, pero nunca se habría imaginado que hasta su hijo, Liam, quedaría asombrado con las similitudes, a tal grado que, al ver una foto de la diva, el pequeño creyó que se trataba de una foto de su madre.

Castillo fue captada ayer en el estreno de "Ahora que no estás", serie que protagoniza su esposo Erik Hayser.

Orgulloso del más reciente proyecto de su esposo, la actriz no tuvo más que palabras de admiración que referir acerca del proyecto, el cual narra la forma en que un hombre lleva el duelo de la pérdida de un ser querido.

Fernanda también habló del lamentablemente fallecimiento de doña Silvia Pinal, con quien fue comparada por varios años, por sus semejanzas físicas.

Dichas comparaciones siempre fueron del gusto de la actriz de "El señor de los cielos", debido a la imponente presencia de la dova, así como por el gran talento que la caracterizó desde sus comienzos.

"Siempre me halagará mucho y lo llevo como un gran honor", dijo a Berenice Ortiz y otros miembros de la prensa.

Castillo rememoró que desde que inició su carrera en la pantalla chica le hablaban de su similitud a la primera actriz, quien de hecho fue la primera en contratarla para participar en varios capítulo de "Mujer, casos de la vida real".

"Tengo el recuerdo de ella de cuando salí de la escuela (CEA), me invitó a trabajar en ´Mujer, casos de la vida real´, lo primero que hice en mi carrera fue de ella, trabajando como productora, y desde que soy muy niña me han hablado de este enorme parecido que es muy impresionante", destacó.

Y ahora que Liam, su hijo de casi cuatro años, ya no es un bebé y es más consciente de lo que ocurre a su alrededor, él mismo nota el parecido.

La actriz confió que el jueves pasado, cuando se produjo el deceso de doña Silvia, se tomó un momento para ver las fotos que subían de la diva a las redes, cuando su hijo se acercó y, con total convicción, le expresó que era ella la de la fotografía.

"Estaba con el celular, viendo muchas fotos que salieron en las redes, y mi hijo la vio y me dijo: ´-eres tú´, y o le dije: ´-no exactamente, hijito´".

Cabe destacar que, anteriormente, Fernanda contó una anécdota en "Montse & Joe", en la que rememoró que, desde muy chica, pedía a su mamá que se sincerara con ella y que, de una vez por toda, le confesara que su verdadera madre era Silvia Pinal.

"Le decía: -´Mamá, di la verdad, o sea no me voy a enojar, pero yo creo que tú me robaste de la casa de Silvia Pinal, porque a ti no me parezco nada, a la señora me parezco un montón y, si me dices puede que mi carrera avance más rápido´".

La actriz también envió su condolencias a los hijos de la diva, deseándoles pronta resignación.

"Mandándoles a sus hijas, a su familia, un abrazo muy fuerte porque se nos fue la última diva, una mujer muy impresionante, era una muy libre, que decidía, una mujer progresista, eso me encanta, me parece increíble el legado para sus hijas y para las mujeres de México".

