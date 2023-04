La impensada conexión entre Pablo Escobar y la familia de Karol G

Karol G es una de las cantantes más exitosas de la música en español. Sin embargo ahora se ha visto envuelta en una historia que la relaciona con uno de los narcotraficantes más peligrosos y recordados de la historia mundial.

Estamos hablando de Pablo Escobar, conocido como el “Patrón del mal”. En su más recientem conversación con la revista GQ México, Karol G se animó a hablar de su infancia en Medellín, donde su familia tuvo contacto con el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar.

¿Cuál es la relación de Karol G y Pablo Escobar?

Según Karol G, Pablo Escobar “salvó” a su familia durante una crisis económica cuando su madre trabajaba como camarera en un restaurante donde el narcotraficante solía comer. Sin embargo en aquel entonces Escobar no era conocido como el “Patrón del mal”, ni su imperio era tan grande como se conoció luego.

Escobar era conocido por ser un hombre con mucho dinero, al que le gustaba ayudar a quienes más lo necesitaban, como ocurrió con el caso de la familia de la cantante colombiana.

Sin embargo, Karol G no desvió el foco de la atención, y también habló de la influencia negativa que el narcotraficante tuvo en la imagen de Colombia en el mundo. "Me encanta, mi país tiene un estereotipo que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía ve que las personas le hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño", afirmó Karol G.

Incluso Karol G aseguró que ella tiene pensando seguir trabajando para mejorar la imagen de Colombia (sobre todo de Medellin) a nivel mundial. "Poder poner mi granito de arena y decir que formo parte de la camadita de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble", dijo la cantante Karol G.