La impactante confesión de Anuel AA que sorprende a Karol G

Karol G y Anuel AA formaron una de las parejas de artistas más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando ambos anunciaron su separación, mucho se dijo al respecto.

Por ejemplo, se acusó a Yailín La Más Viral de haber sido la tercera en discordia, pero ninguno de los 3 involucrados alguna vez emitió una respuesta a ese rumor, hasta ahora.

Fue sorpresivamente Anuel AA quien decidió realizar un posteo muy emotivo y sincero en las redes sociales para hablar de sus hijos y se sus ex parejas.

“Pablo Anuel Gazmey Cuevas tiene dos hermanistas hermosas y ya pronto estamos todos juntos, pronto”, escribió Anuel AA en un posteo de Instagram donde se lo ve junto a su hijo mayor.

Anuel AA. Fuente: Instagram anuel

De esta forma, y con un mensaje corto pero conciso, Anuel AA aceptó su paternidad de Gianella, la pequeña que tuvo con Melissa Vallecilla, a quien durante mucho tiempo negó como hija.

"No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija", dijo Anuel AA.

"Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por (mi otra hija) Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija", continuó el cantante. Cattaleya es la hija que el cantante tuvo con Yailín La Más Viral hace tan solo un par de semanas.

Anuel AA. Fuente: Instagram @anuel

Incluso Anuel AA también aseguró que nunca le fue infiel a Yailín y mucho menos a Karol G. "Yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol".

En cuando a su relación con Valencilla, el cantante aseguró: "Yo nada más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa. Solo fue una noche de sexo como Aventura y Wisin y Yandel".