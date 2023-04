Karol G explota contra revista que editó su rostro y su cuerpo: luce irreconocible

Karol G reaccionó muy molesta por la edición que hicieron de su rostro y de su cuerpo en una foto de una revista en la que inicialmente estaba muy emocionada por aparecer, sin embargo, el exceso de edición, al grado de que no se parece a su imagen real, molestó a la cantante, quien mostró su molesta a través de redes sociales.

La colombiana, quien ha impulsado la aceptación al cuerpo y el autestima, reprobó que la revista no hiciera caso a su petición y que finalmente publicara su portada con una imagen de sí misma muy alejada a la realidad.

"No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", se lee en el inicio del mensaje.

Karol ha sido una defensora de su imagen, la cual en varias ocasiones ha sido criticada por cibernautas al mostrar "kilos de más", comentarios que la intérprete no ha pasado por alto y ha respondido, dejando en claro que se acepta y se ama tal y como es.

Karol G luce irreconocible

En la portada de la revista, Karol G luce irreconocible, pues su rostro se ve muy delgado y respingado, así como su cuerpo, alejado a las características curvas de la intérprete de "TQG", tema que interpreta con su colega Shakira.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", se lee en el reclamo que la cantante le hizo a la revista.

La cantante se mostró inconforme con la edición de su imagen. Foto: Instagram Karol G.

Karol enfatizó que lo ocurrido es una falta de respeto para ella y para todas las mujeres que día con día buscan sentirse cómodas a pesar de los estereotipos.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", se lee.

