Jamie Lee Curtis aplaude a Karol G por su pronunciamiento contra el photoshop

Jamie Lee Curtis, la protagonista de “Un viernes de locos”, aplaudió la reacción de la cantante Karol G, luego de que ésta última hablara públicamente sobre su inconformidad con la edición que le hicieron a su rostro y cuerpo para la portada de la revista “GQ”.

A través de su perfil de Instagram, Lee posteó la imagen editada de la famosa y agregó que se sentía feliz de que G esté “creando consciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo”.

La ganadora al Oscar externó que los seres humanos no son inteligencia artificial, por lo que el “genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”.

Los comentarios hacen referencia a que el Photoshop modifica los cuerpos de las personalidades del mundo del espectáculo y los hace encajar en los estándares de belleza: como un cuerpo delgado, un tono de piel más blanco, pelo radiante, entre otros detalles.

Cabe resaltar que Karol ha impulsado la aceptación del cuerpo y el autoestima en diversas plataformas, por ende criticó que “GQ” ignorara su petición y le creara una apariencia totalmente distinta y alejada de su realidad.

Por su parte, Curtis también resaltó que aunque hay celebridades como Andie MacDowell y Justine Bateman que se han pronunciado en contra del “bisturí digital”, el hecho de que una persona más joven se preocupe por el tema la alienta.”

"El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mier…”, se lee.

Hasta el momento la colombiana no ha respondido al comentario de la estadounidense.

Karol G en la revista GQ, junto al comentario de Jamie Lee Curtis. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Karol G sobre la edición de “GQ?

Molesta, Karol G escribió en su Instagram: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural".

La famosa también ha hecho frente a las serie de críticas sobre su cuerpo, ya que para algunos tiene “Kilitos arriba”, sin embargo, ella ha expresado que se siente feliz con su apariencia.

En la portada de la revista, G luce irreconocible, con un rostro delgado y sin curvas.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitará de todos esos cambios", aseveró y agregó que se trató de una falta de respeto, tanto para ella como para las mujeres que intentan sentirse cómodas consigo mismas.

Con información de Reyna Avedaño.

Foto: Vía Instagram @karolg.

