La razón por la que Andrea García no asistió al velorio de su padre Andrés García

Andrea García, hija del galán del cine mexicano Andrés García, reveló la verdadera razón por la que no acudió al funeral de su padre.

A pesar de que la también actriz le dio el último adiós al famoso, a través de redes sociales, con un emotivo mensaje, pues escribió: "Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba”, junto a una imagen del mar de la llamada "Perla del Pacífico", su ausencia en el velorio provocó revuelo.

Recordemos que a lo largo de los años Andrés llevó una tensa relación, no solo con Andrea, sino también con sus otros dos hijos: Leonardo y Andrés García Jr. Incluso Margarita Portillo, quien fue la cuarta esposa del actor, reveló que el intérprete de "Pedro Navajas" no quería que su hija estuviera presente el día de su muerte debido a que "no lo había ido a visitar en 10 años", a pesar de su grave estado de salud.

Sin embargo, tras la muerte, García dijo al programa "Al Rojo Vivo" que haría lo posible por viajar desde California a Acapulco, pero la situación se concretó.

Ahora, fue en "Hoy" donde Andrea externó: "Vivo al día, si no trabajo no pago la renta y yo ya había pedido permiso para la obra tres días y si no voy a trabajar me corren”.

También agradeció a los fanáticos del famoso y a las personas que apoyaron su carrera: "Gracias por respetar estos momentos privados, personales y bendiciones que toda la gente que tuvo sentimientos bonitos, pensamientos bonitos para nosotros", agregó.

¿Cuál fue el conflicto entre Andrés y su hija?

En más de una ocasión, Andrés mencionó públicamente el distanciamiento que había con su hija.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe… Es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución, yo traté de aconsejarla y me inventó una pende****” expresó el actor, luego de que asegurara que la actriz lo acusó de abuso.

El famoso también habría dejado fuera de su testamento a Andrea e incluso pediría que la bloquearan de las redes sociales para no tener ningún contacto con ella.

Por su parte, Andrea negó en diversas ocasiones haber hecho acusaciones tan fuertes en contra del actor y aseguró que se había intentado comunicar con él.

Esposa de Andrés García niega que Andrea se haya acercado a su padre

