Trata de no sorprenderte al saber cuánto mide Salma Hayek

Salma Hayek es una de las actrices y productoras mexicanas con mayor éxito en Hollywood. Películas como “Frida”, “From Dusk Till Dawn”, “Son como niños” y la reciente “Magic Mike: El último baile”, cuentan con ella como protagonista.

Uno de los mayores problemas que ha tenido en su carrera Salma Hayek ha sido la altura, ya que la mayoría de sus co-protagonistas siempre han sido más altos que ella, lo que ha llevado a Hayek a tener que usar siempre tacones.

¿Cuánto mide Salma Hayek?

La actriz mexicana es una de las más pequeñas de Hollywood, con su 1,57 metros de estatura, la mexicana siempre ha tenido que arreglárselas para verse más alta.

Sin embargo, Salma Hayek no es la única celebridad que mide 1,57. Otras estrellas como Aanna Kendrick, la cantante Christina Aguilera, la ex Spice Girl Geri Halliwell, la actriz de origen latino América Ferrera, la protagonista de “Game Of Thrones” Maisie Williams, entre muchas otras también miden 1,57 e incluso mucho menos.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

Sin dudas la baja estatura es un problema en Hollywood para muchas actrices que quieren interpretar roles o papeles más adultos y maduros. Tener baja estatura o contar con un rostro de rasgos aniñados siempre te lleva a interpretar adolescentes.

¿Cuánto pesa Salma Hayek?

Salma Hayek siempre ha lucido un cuerpo escultural y tonificado, y si bien no es una persona que pase todos sus días en el gimnasio, la protagonista de “Frida” siempre se preocupa por su cuerpo y su salud.

El peso de la actriz ronda los 55 kilos, y sus medidas son 90-61-94, sin dudas tiene unas medidas envidiables, y por ese motivo varias veces la han elegido como una de las mujeres más sexys del mundo.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

Para poder mantenerse en forma, Salma Hayek suele tomar todos los días jugos detox. Normalmente los consume en la mañana y son los conocidos como “jugos verdes”, los cuales suelen contener apio, manzana, kale, espinaca, entre otros ingredientes.