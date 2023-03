Con 56 años, Salma Hayek sigue dando de qué hablar. En esta ocasión la actriz oriunda de Veracruz publicó unas fotos suyas en redes sociales sin una gota de make up. En cada una de las instantáneas no hizo más que resaltar su belleza al natural. Pero esta no es la primera vez que lo hace.

Lee también: Salma Hayek y su hija imponen tendencia con peinado con trenzas

Salma Hayek es una de las pocas estrellas de la industria del entretenimiento que a favor del movimiento “nomakeup”. En esta oportunidad superó los 280 likes con su carrete y se llevó casi 2 mil comentarios gracias a su rostro libre de rubores. Las imágenes fueron tomadas en Jordania.

Salma Hayek. Foto: Instagram @salmahayek

Allí Salma Hayek se encuentra disfrutando de unos días de descanso junto a su marido, el empresario François-Henri Pinault. Incluso, entre las postales que publicó al natural le dedicó un tierno mensaje a su esposo. “Inhalando la magia de Jordania”, escribió como epígrafe del carrusel que tenía las montañas del lugar de fondo.

Lee también: Brendan Fraser: estas son las edades de sus tres hijos con Afton Smith

Cómo Salma Hayek mantiene su rostro perfecto a los 56 años

Muchos se han preguntado cómo hace Salma Hayek para lucir un rostro libre de arrugas a los 56 años. En más de una oportunidad le han pedido qué brinde sus secretos de belleza para lucir increíble y sin expresiones que denoten el paso del tiempo. Sin embargo, ella sostiene que solo sigue los consejos de su abuela.

En una entrevista reciente Salma Hayek indicó que “nunca me lavo la cara ni limpio mi piel en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por las noches tu piel regenera todas las cosas que perdió durante todo el día. Además, si lavo mi rostro profundamente en las noches, ¿por qué estaría sucio cuando despierto?”.

Salma Hayek. Foto: Instagram @salmahayek

Además, Salma Hayek informó que solo hace una cosa cuando despierta: la rocía con un poco de agua de rosas. “Es tan gentil que despierta la piel”, sostuvo al agregar que antes de dormir utiliza aceite de coco para desmaquillarse y esencia de rosas para quitar los excedentes.