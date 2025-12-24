La serie "Anatomía del mal: el caso Rangel”, de ViX, terminó dando cátedra sobre cómo usar la inteligencia artificial sin asustar al espectador. Para proteger a sus entrevistados, militares, policías y hasta personajes del bajo mundo, la producción optó por crear rostros completamente nuevos mediante IA, borrando cualquier rasgo identificable.

La fórmula ya hizo escuela. Al menos tres documentales en desarrollo, todos sobre violencia en México, están copiando el modelo y mostrándoselo desde ahora a sus posibles testimonios como garantía de anonimato. Productores aseguran que gracias a eso se les han abierto puertas que antes estaban cerradas a doble candado. Uno de estos proyectos, dicen, ya apunta a estrenarse en el próximo Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Cuando la IA sirve para proteger y no para reemplazar, nadie se queja.

El documental de Alejandro Sanz le hace ghosting a Netflix

La serie documental “Cuando nadie me ve”, sobre la vida y carrera de Alejandro Sanz que originalmente se estrenaría en Netflix, finalmente fue adquirida por la compañía española Movistar Plus, quien la presentará como una de sus ofertas originales para 2026.

Sanz, que se había negado a mostrar su vida más allá de los escenarios, accedió esta vez a compartir aspectos creativos y personajes con un tono más relajado y hasta jocoso. “Tengo mi carácter, soy para muchas cosas muy profundo, pero me gusta mucho reírme, entonces yo quería que eso estuviera representado”, dijo a EL UNIVERSAL en entrevista.

Ahora queda en espera qué plataforma lo estrenará en México, el país que significó la plataforma de lanzamiento en Latinoamérica para el artista español.

La serie “Cuando nadie me ve” fue adquirida por Movistar Plus. Foto: Ocesa, cortesía

Bad Bunny, éxito… incluso en versión piñata

Si 2025 fue el año del "Conejo Malo", también lo fue para su versión más castigable. Comerciantes de piñatas reportan que la piñata de Bad Bunny se vendió como pan caliente: al menos una diaria durante meses. La figura, caricaturizada, sonriente y con lentes oscuros, se convirtió en objeto de deseo tanto para fiestas infantiles como para catarsis adulta.

Entre 300 y 500 pesos no fueron obstáculo para quienes querían colgarla, romperla… o simplemente exhibirla. Este fin de semana incluso hubo pedidos en línea con destino navideño. Algunos confesaron que querían “darle fin” el 24 de diciembre. Porque si algo quedó claro este año es que Bad Bunny lo aguanta todo: críticas, aplausos y también palazos ceremoniales.

El Conejo Malo acaba de terminar su gira en México. EFE:Orlando Barría

