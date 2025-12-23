En redes, la famosa “Casita de Bad Bunny” volvió a ser tema… y no por revolucionaria, sino por contradictoria. Ese espacio que se vendió como “antiélite”, cercano al barrio y pensado para que el público común viviera el concierto desde un lugar cercano, terminó pareciendo más una fiesta VIP con invitación selecta.

Y es que, el supuesto símbolo del “pueblo” acabó lleno de influencers, actores y rostros conocidos, mientras que, a quienes se les prometió esa cercanía miraban del otro lado de la valla.

Pero la verdadera molestia empezó cuando circularon videos de Eiza González dentro de la casita en uno de los conciertos de la CDMX: “Ni vive en México”, “No se sabe las canciones”, “Se ve más incómoda que emocionada” y “Parece que le están rogando que cante” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en las plataformas.

Triunfo VIP de violentadores en “La granja” Azteca

Mujeres de todas las edades expresaron en redes sociales su enojo, esto luego de que Alfredo Adame fuera declarado como el ganador de “La granja VIP”. La victoria del polémico actor no fue bien recibida por los colectivos feministas, pues recordaron que Adame ha violentado a su exesposa, Mary Paz Banquells, y a la mayoría de las mujeres con las que ha salido.

La cereza del pastel fue el segundo lugar, Eleazar Gómez, quien, en 2020, estuvo en prisión por casi cinco meses luego de que su entonces novia, Stephanie Valenzuela, lo denunciara por violencia familiar.

El actor se coronó como el ganador de la primera temporada de "La granja VIP". Foto: Instgram.

Secretaria de cultura de Baja California quiere “dobletear” talento

La planeación del Festival de Cine de Tijuana parece tener problemas. Y es que, de cara a sus segunda edición, la secretaria de cultura local, Illya Haro ha expresado su intención de cambiar la fecha para empatarlo con su similar de Los Cabos o de Morelia, pero no le ha avisado a nadie.

La idea, según la funcionaria, sería aprovechar la visita del talento internacional en otros festivales para llevarlos a Tijuana a un menor costo, el detalle es que los patrocinadores y los organizadores no están al tanto de este plan.

Illya Haro dirige el Festival de Cine de Tijuana. Foto: Festival de Cine de Tijuana

