Lo mejor del cine en 2025, por Jorge Ayala Blanco

El último payaso: un cuento de Martín Solares

Las novelas de 2025, por Vicente Alfonso

Terceros molares, un cuento de Stefany Cisneros

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

Ni los jueces más rudos de “La academia” fueron tan severos como el internet. El grupo Reinas de Corazones, integrado por Jimena Gallego, Shanik Aspe, Krystal Silva, María Inés Guerra, Ema Escalante, Jana Ruz, Denisse Aragón y Gloria Toba, armó revuelo luego de que EXA compartiera un video de ellas cantando “La maldita primavera” en el programa de Jessie Cervantes.

La grabación sacó el lado más crítico de los usuarios que la llenaron con comentarios como: “No porque puedas, debes hacerlo”, “Tus tías de la Condesa vibrando alto”, “Esto es karaoke”, “Parecen el meme de ‘no te pongas mamón en el karaoke’”.

Pero ojo, mientras en redes se repartían opiniones sin piedad, el grupo demostró que el hate no siempre significa fracaso. En Instagram acumulan mensajes positivos y, para sorpresa de muchos, agotaron su show en el Foro Stelaris.

El punto en común entre Carlos Rivera y Jennette McCurdy

Para sorpresa de nadie y risa de muchos, el hilo conductor que une a Carlos Rivera y Jennette McCurdy es la actriz mexicana Martha Higareda.

Usuarios de redes sociales notaron que tanto el cantante tlaxcalteca como la exestrella de iCarly comentaron algunas publicaciones en las que la mexicana celebraba la llegada de sus gemelas. Solo eso bastó para que el internet sacara conclusiones creativas y empezara a preguntarse si, tal vez, no todas las anécdotas de Martha son tan descabelladas.

“Martha Higareda es la 'Forrest Gump' de nuestra dimensión”, “En una realidad paralela existe iCarlos”, “Seguro eran roomies, te lo juro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

El cantante Carlos Rivera. Foto: Instagram
El cantante Carlos Rivera. Foto: Instagram

Luis Felipe Tovar se da permisos antes impensables

La edad y la trayectoria le permiten a Luis Felipe Tovar atreverse a hacer cosas que, en otra etapa de su carrera, simplemente nunca hubiera hecho, por simples que estas fueran, así lo dice entre bromas. Y para muestra está que se convirtió en Santa Claus.

“Ahora estoy haciendo algo que no había hecho nunca antes en mi vida: estar vestido con un gorro de Santa Claus, haciendo una entrevista. O sea, cuando tenía 19 años hubiera sido a todo dar, pero ahorita me siento como que estoy a dos de que si engordo soy Santa Claus, la barba ya me sale blanca y a la chingada”, dice entre risas.

Luis Felipe Tovar. Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.
Luis Felipe Tovar. Fotos: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL.

