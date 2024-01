La historia detrás de la canción más famosa de Phil Collins

Phil Collins, considerado uno de los mejores bateristas de la historia, cumple años hoy; es reconocido internacionalmente por su desempeño a lo largo de 54 años de carrera y, sin duda, "In the air tonight", es una de sus canciones más recordadas, no sólo por su magistral sonido de la batería, sino por la historia que hay detrás de la letra, pues por mucho tiempo se creyó que el músico narraba una anécdota, en la que había sido testigo del ahogamiento de un hombre que no fue auxiliado por otra persona que presenció el accidente.

Phil Collins posa en la batería junto a su tercer hijo, Nicholas, que en la actualidad tiene 22 años y también es baterista. Foto: YouTube

Collins es recordado por los sonidos que aportó a Genesis, una de las bandas inglesas que representó al rock progresivo durante la década de los 70 y que, durante los 80, cambió radicalmente su estilo, para dar paso a un estilo mucho más comercial que, a diferencia de lo que podríamos pensar, no decepcionó a sus seguidores, sino que los compró y los impulsó a escuchar nuevos géneros. Con este giro, no sólo conservó a sus fans más cautivos, sino que el grupo se hizo acreedor de toda una nueva generación de escuchas.

Por esta época, el baterista se convirtió en el cantante de la banda, luego de que en 1977, Peter Gabriel, decidiera salir de la agrupación para emprender su proyecto como solista.

Lee también: De baterista a líder de Genesis y cantante de Disney, esta es la vida de Phil Collins

Sin embargo, nunca existió enemistad entre Gabriel y sus excompañeros, de hecho, en 1979, invitó a Phil a que tocara la batería para una de las canciones que formaría parte de su tercer álbum de estudio, fue entonces que se hizo "el milagro", el baterista descubrió la técnica para lograr intensificar sonoramente el solo de batería que emplea en el minuto 3:40 de "In the air tonight" luego de que, prácticamente, el sonido de la percusión fuera casi imperceptible a lo largo del tema.

Este tema se convirtió en su primer sencillo como solista, cuando en 1981 lanzó el álbum "Face Value", dos años más tarde de que compusiera y grabara la canción, que por años dio mucho de que hablar, no sólo por sus neosonidos, que expertos aseguran que se convirtieron en la referencia por excelencia de la batería en las composiciones de la década, sino por su letra tan controversial.

En una de las estrofas, Collins recita: "Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand"; "Bueno, si me dijeras que te estás ahogando, no te echaría una mano".

Por años, se rumoreó que el músico se había inspirado en un evento que vivió, mientras viajaba un bote, en el que un hombre cayó, el que no había podido asistir debido a que no sabía nadar. Por este motivo -se dijo- Phil solicitó ayuda a otro de los pasajeros que ayudara al accidentado, pero este se negó y se limitó a presenciar como se extinguía la vida del hombre.

La letra también sugiere que Collins revela públicamente lo sucedido, durante un concierto, al que acude el responsable y él lo señala de entre todas y todos los asistentes.

Lee también: Esta es la emotiva canción que Phil Collins le escribió a su hija Lily cuando ella era pequeña

Sin embargo, el mito fue desacreditado por el propio músico, hace siete años, cuando estuvo como invitado en "The tonight show starring Jimmy Fallon", quien le preguntó muy interesado a Collins si la historia era verídica, pues la idea de que eso había sucedido realmente había estado rondando en su cabeza por semanas.

El presentador estadounidense Jimmy Fallon entrevistó a Phil hace siete años. Foto: YouTube

Phil se apresuró a negar completamente la historia, la que conocía a la perfección por haber sido difundida por décadas, y destacó que, en realidad, fue una canción que escribió para su primera esposa, la actriz canadiense Andrea Bertorelli, con la que estuvo casado de 1975 y 1980, con quien rompió su relación, entre caos y mucho dolor.

"Esto es lo que escuché, tú viste cuando alguien estaba ahogándose y (otro sujeto) dejó que este se hundiera, mientras que tú fuiste testigo de un asesinato, básicamente, entonces tú invitaste a este hombre extraño a uno de tus conciertos y entonces, dirigiste la luz del show hacía él y dijiste: ´Sé que fuiste tú, amigo´", oh, Dios mío... es la mejor historia que he escuchado", le dijo Fallon, claramente emocionado.

"Lo sé...", replicó Collins, "desafortunadamente no es cierta".

Después de causar la risa de la audiencia, el músico aclaró que fue una canción que escribió a su exesposa, motivado por la ira y la decepción de que su relación no pudo funcionar.

"¿Sabes?, sólo estaba emp*utad*, estaba enojado, estaba por divorciarme y a veces es como: ´-te amo, te amo, te amo´, y luego está el: -púdrete´, fue entonces cuando ´In the air tonight´salió", contó.

El presentador le dijo que era clara la ira que había materializado con el solo de batería, que trató de replicar con sonidos, lo que causó la fascinación del músico, quien le sugirió que se uniera al grupo que musicalizaba su propio show.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc