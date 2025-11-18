Andrea Meza regresa a Miss Universo, pero esta vez como jueza. La ex Miss Universo 2020 formará parte del comité de selección en la edición 2025, que se celebrará en Tailandia.

La modelo, quien ya se encuentra en el país asiático para el certamen, explicó en “Telemundo” cuál será su labor como integrante del panel: “Me toca evaluar todo, cada etapa, y al final poner mi granito de arena para elegir a la nueva reina”.

Meza detalló que las candidatas atraviesan diversas fases, desde entrevistas privadas hasta las presentaciones en traje de noche y traje de baño, además de la ronda final de preguntas.

Con la experiencia de haber portado la corona, tiene claro lo que busca en la nueva soberana: una mujer con presencia, con un objetivo definido y que se conozca a sí misma. “Que, cuando llegue a cualquier lugar, se robe la atención de todos”, afirmó.

La originaria de Chihuahua viajó a Tailandia junto a Jacky Bracamontes como parte del equipo de Telemundo.

La final de Miss Universo, que se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, está programada para el 21 de noviembre; sin embargo, en México se transmitirá el día 20 debido a la diferencia horaria.

Al finalizar la ceremonia, la danesa Victoria Kjaer Theilving entregará la corona a su sucesora. México será representado por Fátima Bosch, la tabasqueña que recientemente denunció malos tratos por parte del director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

¿Quiénes conducirán Miss Universo 2025?

La conducción principal estará a cargo del humorista Steve Byrne, mientras que la cobertura detrás del escenario será realizada por Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y R’Bonney Gabriel, ganadora en 2022.

¿Con quién compartirá panel Andrea Meza?

El panel ha tenido cambios previos debido a renuncias e incorporaciones de último momento. Estos son los jueces confirmados:

Romero Britto. Pintor, serígrafo y escultor brasileño reconocido por sus obras vibrantes influenciadas por el cubismo, el arte pop y el grafiti.

Sharon Fonseca. Modelo, actriz y emprendedora venezolana con una reconocida trayectoria en moda, bienestar y medios de comunicación.

Ismael Cala. Periodista, escritor y mentor cubano especializado en inteligencia emocional y liderazgo.

Saina Nehwal. Badmintonista india, ganadora de medallas de bronce y plata en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, admirada por su liderazgo y perseverancia.

Chalida Thaochalee. Médica tailandesa y Miss Tailandia 1998, enfocada en temas de salud, bienestar y empoderamiento femenino.

Louie Heredia. Cantante filipino galardonado con discos de oro, platino y doble platino, reconocido por su conexión con el público.

Heredia se unió al panel tras la salida del empresario libanés-francés Omar Harfouch, quien acusó al certamen de integrar un “jurado improvisado” para seleccionar a las 30 finalistas sin la participación de los jueces oficiales.

Aunque la organización rechazó los señalamientos, la renuncia recordó que la disputa pública entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.