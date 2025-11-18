Más Información

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

regresa a, pero esta vez como jueza. La ex Miss Universo 2020 formará parte del comité de selección en la edición 2025, que se celebrará en Tailandia.

La modelo, quien ya se encuentra en el país asiático para el certamen, explicó en “Telemundo” cuál será su labor como integrante del panel: “Me toca evaluar todo, cada etapa, y al final poner mi granito de arena para elegir a la nueva reina”.

Meza detalló que las candidatas atraviesan diversas fases, desde entrevistas privadas hasta las presentaciones en traje de noche y traje de baño, además de la ronda final de preguntas.

Lee también:

Con la experiencia de haber portado la corona, tiene claro lo que busca en la nueva soberana: una mujer con presencia, con un objetivo definido y que se conozca a sí misma. “Que, cuando llegue a cualquier lugar, se robe la atención de todos”, afirmó.

La originaria de Chihuahua viajó a Tailandia junto a Jacky Bracamontes como parte del equipo de Telemundo.

La final de Miss Universo, que se realizará en el Impact Arena de Pak Kret, está programada para el 21 de noviembre; sin embargo, en México se transmitirá el día 20 debido a la diferencia horaria.

Al finalizar la ceremonia, la danesa Victoria Kjaer Theilving entregará la corona a su sucesora. México será representado por, la tabasqueña que recientemente denunció malos tratos por parte del director de Miss Universo Tailandia, .

Lee también:

¿Quiénes conducirán Miss Universo 2025?

La conducción principal estará a cargo del humorista Steve Byrne, mientras que la cobertura detrás del escenario será realizada por Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y R’Bonney Gabriel, ganadora en 2022.

¿Con quién compartirá panel Andrea Meza?

El panel ha tenido cambios previos debido a renuncias e incorporaciones de último momento. Estos son los jueces confirmados:

Romero Britto. Pintor, serígrafo y escultor brasileño reconocido por sus obras vibrantes influenciadas por el cubismo, el arte pop y el grafiti.

Sharon Fonseca. Modelo, actriz y emprendedora venezolana con una reconocida trayectoria en moda, bienestar y medios de comunicación.

Lee también:

Ismael Cala. Periodista, escritor y mentor cubano especializado en inteligencia emocional y liderazgo.

Saina Nehwal. Badmintonista india, ganadora de medallas de bronce y plata en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, admirada por su liderazgo y perseverancia.

Chalida Thaochalee. Médica tailandesa y Miss Tailandia 1998, enfocada en temas de salud, bienestar y empoderamiento femenino.

Lee también:

Louie Heredia. Cantante filipino galardonado con discos de oro, platino y doble platino, reconocido por su conexión con el público.

Heredia se unió al panel tras la salida del empresario libanés-francés Omar Harfouch, quien acusó al certamen de integrar un “jurado improvisado” para seleccionar a las 30 finalistas sin la participación de los jueces oficiales.

Aunque la organización rechazó los señalamientos, la renuncia recordó que la disputa pública entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Ariana Grande demasiado cercana a Cynthia Erivo? Crecen especulaciones sobre tensión con Ethan Slater; afirman que no quiere verlas juntas. Foto: AFP

¿Más que amigas? Cercanía de Ariana Grande con Cynthia Erivo desata rumores y pone incómodo a Ethan Slater

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy. Foto: AFP

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney enamora con vestido de cristales y al estilo Marilyn Monroe

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica. Foto: AFP

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica

Demi Moore. Foto: EFE

Demi Moore usa espectacular vestido transparente de encaje y celebra sus 63 años

[Publicidad]