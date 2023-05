Cuando Marina Squerciati se presentó a la audición de la agente Kim Burguess, de la serie “Chicago PD” tuvo miedo de haber sido más ruda de lo que el papel exigía.

La actriz de origen italiano recuerda que escuchó desde afuera a todas las aspirantes que se presentaron y sonaban “más como una azafata”, mientras que ella hizo una interpretación que describe como más sobria y menos comprensiva.

“Entré y no sé por qué hice un acento de Nueva York, no sé por qué pensé que eso me daría el papel, pero lo conseguí y luego llamé al showrunner, y le dije ‘escucha, hice un acento de Nueva York y eso fue muy fuerte, ¿es eso lo que quieres?’ y él dijo ‘Dios mío no, simplemente me gustó tu energía’”, recuerda Squerciati en entrevista.

Marina Squerciati en "Chicago PD". Fotos: Cortesía Universal TV.

Para Marina la feminidad no está peleada con la fortaleza o la valentía. En su familia hay muchas mujeres que le han servido de ejemplo y eso es lo que ha tratado de respetar a la hora de interpretar a uno de los miembros principales de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago.

“Hay una falta de feminidad (en la policía) y veces sientes que si eres fuerte no puedes ser femenina y no estoy de acuerdo con eso, y creo que todos pueden abordarlo de manera diferente, pero lo que me gusta hacer es ser fuerte y ser femenina a veces con algo pequeño, como ponerme rosa porque no vemos mucho a las mejores detectives de la televisión vestidas de rosa y quiero demostrar que se puede ser fuerte y suave al mismo tiempo”, señala.

Junto al elenco de la producción creada por Dick Wolf (La ley y el orden) Marina cumplió ya 200 programas al aire, que actualmente se transmiten por el canal Universal TV todos los lunes a las 22:40; esta plataforma la aprovecha para, con su personaje, abogar por la equidad de género.

“En la vida real definitivamente hay desigualdad, recuerdo haber hablado con una oficial de policía cuando estaba investigando para este trabajo y ella dijo que nunca puedes llorar, nunca puedes dejar que te vean llorar porque ya están predispuestos en tu contra porque eres demasiado suave, así que lo tomé en serio y en el primer episodio traté de ser muy fuerte, pero luego cuando estoy en la oficina con mis compañeros lloro porque confío en ellos y yo sé que no me juzgarán, ojalá sea así en la realidad para todas”.

