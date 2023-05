Gabriela Bo se hizo conocida en el mundo entero por ser la primera esposa de Cristian Castro. La modelo paraguaya se casó con el cantante mexicano en el año 2003 pero al año siguiente se separaron. El romance que comenzó como una novela terminó como una historia de terror para Gabriela, según sus declaraciones.

Pero de esa historia de amor ya han pasado casi dos décadas y muchas personas se preguntan: ¿qué fue de la vida de Gabriela Bo? En estos 20 años la exesposa de Cristian Castro pudo rehacer su vida con otro hombre y formar la familia que tanto soñaba.

Gabriela Bo fue la primera esposa de Cristian Castro (Fuente Instagram @__gabybo__)

Cómo vive Gabriela Bo

Actualmente, Gabriela Bo tiene 43 años y cuatro hijos. La modelo paraguaya se casó en 2014 con Florencio Basavilbaso. La pareja tiene una niña de 9 años que se llama Nina y un segundo hijo de 7.

Por su parte, Gabriela Bo tiene dos hijos de su segundo matrimonio con Juan Redini. Los chicos se llaman Santiago y Tomás. Tienen 19 y 17 años, respectivamente. Con respecto a su último embarazo, la exesposa de Cristian Castro dijo en conversación con medios de comunicación: “Fue una sorpresa total, no estábamos en la búsqueda intensa. Disfruto mucho la maternidad y ya estoy muy canchera".

La mala relación de Gabriela Bo con Cristian Castro

En reiteradas oportunidades, Gabriela Bo aseguró que Cristian Castro es un hombre violento. La modelo paraguaya dijo que el cantante golpeó a su mamá, Verónica Castro. Y apoyó a Yolanda Andrade en sus denuncias contra el mexicano.

En cuanto a su relación violenta con Cristian Castro, Gabriel Bo dijo que no quiso dar declaraciones en el pasado porque fue duramente criticada en México. “Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo”, dijo en una entrevista.