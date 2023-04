Cristian Castro da de qué hablar tras lucir su "panza" frente al público en show de Miranda!

Cristian Castro de nuevo hizo de las suyas en pleno show en vivo, el cantante mexicano fue parte de los invitados de Miranda!, la banda argentina que se presentó con su show Hotel Miranda.

El hijo de Verónica Castro interpreta "Prisionero", y fue parte de los invitados de ayer que se presentaron en el escenario con una serie de actos atrevidos que sorprendieron al público y están dando de qué hablar en redes sociales.

Los actos extrovertidos de Cristian dentro y fuera de los escenarios ha dividido opiniones, pues mientras algunos piensan que es divertido, otros lo consideran grotesco y exagerado; recientemente se convirtió en tendencia por su participación en el tema metalero "Lloviendo Estrellas", con Asspera.

"Asspera y Cristian Castro se unieron para demostrar que no hay fronteras en el mundo de la música y mucho menos cuando hay ganas y amor por el metal. De esta manera nace esta versión metalera de Lloviendo Estrellas para que la pongan a todo volumen y la pogueen románticamente. Gracias a Cristian por tanta magia, a Gaby Sisti (Mader) y todos los que colaboraron de corazón para que esta locura se haga realidad", escribió la banda junto a la presentación del tema que suma más de 350 mil vistas.

Cristian Castro enseña la "panza"

Cristian Castro le puso su particular sello a la presentación que hizo junto a Miranda!, pues al final de ésta se quitó la chamarra y mostró su abdomen que está dividiendo opiniones en redes.

Aunque algunos opinan que es graciosa e ingenioso, para otros está de más ese tipo de actuaciones en las que incluso, se pone en duda su "salud mental"; sus fans lamentan que se critique su cuerpo, y alegan que así como se lucha por normalizar la no perfección del cuerpo femenino, debería pasar igual con el masculino.

"Como cantante excelente, pero su comportamiento una pena". "Si estuviera en drogas, no estaría tan panzón, jajajajajajaja, yo sólo digo... yo amo su confianza y su voz". "Luchan por normalizar el cuerpo de las mujeres sin filtros, cirugías, etc pero ¿el hombre?". "Canta hermoso pero creo que ya hace tiempo no encuentra el rumbo en su vida". "Toda la gente que lo critica son personas aburridas yo lo único que veo es una persona, un artista siendo feliz y creo que el hecho de tener confianza y autoestima es lo que a muchas personas les hace falta para ser felices sin importar el que dirán, la gente no goza y no se da cuenta que vida es única".