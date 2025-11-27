La actriz Laura Carmine se sinceró con sus seguidores y compartió su sentir sobre la pérdida de memoria que padece su madre, y pidió consejos para sobrellevar esta situación que le está afectando físicamente.

Carmine, un rostro conocido en las telenovelas mexicanas, sobre todo como antagonista en historias como "Amor bravío" y "Mi adorable maldición", compartió un emotivo video en el que aparece peinando a su madre, ambas están frente al espejo.

"Aceptar que mami está perdiendo memoria… duele en un lugar que no sabía que existía. Me pueden pasar consejos los que han pasado por esto o estén pasando por esto, porque mi cuerpo lo está somatizando", se lee en el mensaje con el que acompaña el video.

Carmine, además, confiesa lo duro que es que cada día su madre pierda la memoria un poco más, algo para lo que no está preparada.

"Es duro ver como mi mamá va perdiendo la memoria poco a poco y cada día se nota un poquito más. No estoy preparada para esto. Me duele imaginar que si un día me caso tengo hijos tal vez ella no lo recuerde".

La actriz Laura Carmine comparte momento con su mamá y reflexiona sobre su pérdida de memoria.

Ante el miedo y la incertidumbre, la actriz puertorriqueña asegura sentir por su mamá un amor inquebrantable, y tener paciencia y fortaleza para acompañarla en este proceso.

"Pero a mí me toca aceptar esta realidad por más difícil que sea y se siente imposible cuando se trata de la mujer fuerte que me ha sostenido toda la vida. Aún así mi amor está con ella entero paciente y firme".

Desea que los mejores recuerdos compartidos permanezcan en su memoria.

"Deseo que se quede en su memoria los mejores momentos que hemos vivido juntas", escribió.

Aunque la actriz de "Vencer la ausencia", "Juegos interrumpidos" y "A.mar, donde el amor teje sus redes", no mencionó cuál es la enfermedad que padece su madre, podría tratarse de Alzheimer, un trastorno cerebral que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades diarias.

La actriz Laura Carmine con su madre, a quien le dedicó un mensaje de amor: "Gracias a ella soy quien soy, siempre estaba apoyándome en todas mis decisiones y loqueras, porque siempre confió en mí, me motivaba a ser mejor cada día y que siempre siguiera mis sueños".

Otros trastornos que causan pérdida de memoria incluyen diversas formas de demencia (como la vascular, la por cuerpos de Lewy y la frontotemporal), así como afecciones tratables como el sangrado subdural o la hidrocefalia normotensiva.

Colegas de la farándula y seguidores de la actriz le mandaron mensajes alentadores en los que le aseguraron que el amor que ambas se tienen va más allá de la memoria y el tiempo.

El pasado 10 de mayo, Día de las Madres, Laura Carmine le dedicó un emotivo mensaje a su madre, en el que dejó claro, con humor, que gracias a la chancla correctiva de su mamá, ella es ahora una mujer de valores.

