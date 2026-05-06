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Aunque nunca pudo cumplir el sueño de conocer a su ídolo, Enrique Borja; en la vida real, el actor sí puede presumir de haber estado hombro a hombro con uno de los mejores futbolistas de los últimos años: Lionel Messi.

En la ficción, el personaje de "El chavo del 8" era gran fanático del futbol, pasión que comparte con Villagrán, quien viajó hasta las instalaciones del Inter de Miami para poder reunirse con el astro argentino.

El encuentro fue dado a conocer por el propio actor, a través de las redes sociales, donde compartió varias imágenes y videos del que calificó como "el día más feliz".

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En uno de los clips, se puede observar al delantero firmando una playera con el nombre "Kiko", mientras que el actor aparece con una amplia sonrisa, casi sin poder creer lo que esta viviendo.

Como lo haría cualquier fan, Villagrán no se aguantó las ganas de abrazar y hasta besar a su ídolo, momento que quedó capturado en video.

"Estoy honrado de tu presencia. Te respeto, te voy a defender toda la vida y todavía no puedo creer que esté frente a ti", dijo el también comediante visiblemente emocionado.

Messi, por su parte, respondió con una sonrisa y un abrazo, en una escena que refleja la cercanía y el buen ánimo entre los dos.

Las reacciones por parte de los fans no se hicieron esperar, algunos envidiaron al actor, mientras que otros aplaudieron el encuentro de dos grandes: uno en la chancha y otro en la televisión.

"El encuentro de dos grandes", "Que grande es Kiko", "Dos leyendas juntas", "Qué maravilla de encuentro", "Wow, felicidades a ambos", "Que suerte tuvo Messi de conocer a Kiko", "¿Quién es fan de quién", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

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