Hija de Carlos Villagrán, "Kiko", se burla del llanto de Florinda Meza: "Oh Dios, no puedo cantar sin llorar" Las críticas para la viuda de Chespirito no se detienen a raíz de la serie "Chespirito: sin querer queriendo"

Vanesa Villagrán con su padre Carlos Villagrán, "Kiko" y Florinda Meza.