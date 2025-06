Carlos Villagrán, el actor que interpretó a "Quico" en "El Chavo del 8", proyecto creado por Roberto Gómez Bolaños, dijo en su reciente visita a México, que desde hace tiempo dejó atrás al personaje que le dio fama mundial, ya no lo interpretaba por respeto al público, pues no podía seguir dándole vida a un niño cuando él tiene 81 años.

Esta afirmación la hizo ante varios medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre la serie de Chespirito "Sin querer queriendo", aunque se limitó a decir que confía en el criterio de la gente para que no crean las mentiras que seguro se contarán en ese proyecto que ha criticado Florinda Meza, la viuda de Chespirito.

A pesar de que Villagrán afirmó que ya no le daría vida a Kiko, en redes sociales se promueve un evento en que está anunciado "Kiko", quien tuvo que modificar su nombre desde hace años para no tener problemas con los derechos de autor.

El evento, en el que Carlos Villagrán siempre sí volverá a darle vida al niño presumido de la vecindad, está programado para un periodo del 25 de julio al 10 de agosto en Mega Circus, en Perú, en el anuncio se lee.

"¡Kiko, el amigo de todos los niños, vuelve al Perú con Megs Circus! Luego de una exitosa gira por Sudamérica regresan Kiko y el Mega Circus, el personaje más divertido de la vecindad y su carpa multicolor listos para recibir a la familia entera en estas Fiestas Patrias. El actor mexicano Carlos Villagrán estará acompañado con un elenco de primer nivel y actos con números aéreos, malabares, monociclos y los mejores payasos".

Carlos Villagrán "Kiko" ofrecerá show en Perú. El actor de 81 años había dicho que ya no le daría vida a este personaje.

La imagen de Villagrán como "Kiko" vestido con su peculiar traje de marinerito ilustra el cartel en la cuenta oficial de Teleticket, donde se adquieren los boletos.

Usuarios cuestionaron al actor:

"¿Que no se había despedido de los escenarios ya?". "Ya crecí y ese señor sigue diciendo que es su última gira". "Jajaja Kiko ya parece Paolo Guerrero". "Hay que agradecer q el viene ,porque después cuando ya no esté se le extrañará". "Los niños van a ver a un Niño viejo". "¿Chabelo, eres tu?". "Su despedida número 500 ahora si la última vez". "Me pregunto si hará esto porque no tiene un fondo de dinero para su vejez", se lee entre los comentarios.

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre ya no interpretar a "Kiko"?

Hace unos días, Carlos Villagrán reiteró que ya no se volvería a vestir de "Kiko", ni a interpretarlo, pues era parte de respetar al público.

"Kiko lo dejé hace mucho, lo repito otra vez, respeto al público, por la edad que tengo", expresó.

Agregó además quién era su peor enemigo:

"Mi peor enemigo es un niño que sale en televisión llamado Kiko pero con 81 años menos", dijo sonriendo.

El actor no tiene en sus redes dicho evento.

Carlos Villagrán dejó "El Chavo del 8" en 1978 debido a disputas por la autoría y derechos del personaje, además de tensiones personales y profesionales con Chespirito.

