A pocos días de que se ratificara la sentencia por daño moral en contra de Luis de Llano, Katia Llanos, exintegrante del grupo Garibaldi, salió en defensa del productor.

A través de un extenso mensaje que publicó en sus redes sociales, la cantante recordó los años que trabajó bajo la dirección de De Llano y aseguró que nunca presenció ningún comportamiento indebido por parte del productor.

Recordemos que De Llano fue acusado públicamente por Sasha Sokol de abuso sexual, y es que, él mismo reconoció haberse involucrado con la artista cuando él tenía 39 y ella apenas 14 años.

Lee también Sasha Sokol reacciona al fallo de la Suprema Corte en contra de Luis de Llano; "Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida", dice

Llanos calificó a Luis como un "hombre íntegro y digno de admiración", además de que marcó para bien su camino tanto personal como profesionalmente.

"Luis fue mi productor cuando formé parte de Garibaldi en los años 90 y, desde que lo conocí, me recibió con afecto, respeto y calidez. A lo largo de todos estos años, nunca vi en él otra cosa más que a un hombre íntegro, generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas", escribió.

Sin hablar directamente de las acusaciones de Sokol, la exGaribaldi explicó que su historia no pretende minimizar el dolor de otros, tampoco juzgar a nadie; solamente quiere contar lo que llamó "su verdad":

"No me corresponde juzgar ni señalar, pero sí puedo hablar desde mi verdad, desde lo que vi y viví. Y lo que viví fue el privilegio de haber trabajado con un hombre que jamás estuvo involucrado en escándalos, y cuya reputación fue siempre la de un profesional honorable y una figura de respeto", agregó.

La cantante dedicó un extenso mensaje al productor. Foto: Instagram.

Asimismo, criticó a quienes también convivieron con el productor pero han decidido no hablar ante el escándalo que lo envuelve.

"Hoy, cuando su nombre ha sido expuesto al juicio público, me duele ver el silencio de muchos que fueron testigos de su entrega. Yo no me quedaré callada. No minimizo el dolor de nadie, pero sí defiendo lo que personalmente he conocido y atesoro”.

La palabras de Katia provocaron un debate entre los usuarios, y es que, mientras unos apoyaron su mensaje, otros le recriminaron por normalizar el abuso de un adulto hacia una menor de edad:

"Pienso exactamente lo mismo de mi querido Luis de Llano", "Te aplaudo porque levantaste la voz, la cual merece ser escuchada", "Tu vivencia no borra la experiencia de la víctima", "Defenderlo por tu experiencia personal es revictimizante", "Puede ser todo lo que dices, pero cometió un delito", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta ahora, Luis de Llano no ha hecho declaraciones respecto al fallo de la corte, el cual lo obliga a disculparse públicamente con Sasha, Pagar una indemnización, asistir a cursos de prevención de violencia sexual, así como eliminar la entrevista que concedió a Yordi Rosado y en la que habló sobre su vínculo con Sokol.

Lee también ¿Cuál es la sentencia que Luis de Llano deberá cumplir tras fallo de la SCJN?; la Corte rechaza su último recurso legal