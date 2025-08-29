Más Información

Suprema Corte de Justicia determina que obras hechas con IA no pueden registrarse con derecho de autor

Suprema Corte de Justicia determina que obras hechas con IA no pueden registrarse con derecho de autor

Actividades por el medio siglo del Infrarrealismo

Actividades por el medio siglo del Infrarrealismo

El mundo de los wixárikas, en una exposición

El mundo de los wixárikas, en una exposición

Piden diálogo ante cierre del  Dolores Olmedo

Piden diálogo ante cierre del  Dolores Olmedo

“Todos deberíamos tener un entrenamiento filosófico”

“Todos deberíamos tener un entrenamiento filosófico”

50 años del teatro de Marionetas de la Esquina

50 años del teatro de Marionetas de la Esquina

La española recibirá mañana sábado el Premio Kinéo como "mejor actriz internacional", en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia, según anunciaron este viernes sus organizadores.

Gascón participará en la rueda de prensa de estos premios mañana sábado 30 de agosto a las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.

El Premio Kinéo, que llega este año a su vigésimo tercera edición, es entregado por la asociación italiana de mismo nombre de forma "colateral" en la Mostra.

Lee también:

La actriz será así distinguida tras el escándalo que desataron sus comentarios en redes sociales en plena campaña de la película "Emilia Pérez" (2004), por la que recibió una nominación al Oscar.

La Asociación Cultural Kinéo fue fundada en el 2002 para impulsar el cine italiano e instituyó estos premios que tienen como misión "dar voz al público de las salas cinematográficas" del país.

Otros premiados en esta edición son el turco Aras Aydın, como mejor actor de una serie internacional, o Monica Guerritore como mejor actriz de una serie italiana, entre otros.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO. Foto: The Grosby Group / (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: AP/AFP

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks