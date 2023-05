Karely Ruiz rompe el silencio: ¿Fue su relación con Santa Fe Klan solo una estrategia publicitaria?

La modelo Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan estuvieron en boca de todos después de que aparecieran besándose en un concierto en vivo en Monterrey, pues la interacción generó cientos de especulaciones: desde que tenían un tórrido romance, hasta que se trató solo de una estrategia publicitaria para el lanzamiento de “Sabes”, tema en el que colaboraron.

Aunque Ruiz había expresado previamente que ambos se estaban dando una oportunidad en el amor, y además se les había visto juntos en distintos lugares, parece ser que poco después del estreno de su canción, el romance llegó a su fin.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se besaron durante el concierto del rapero en Monterrey.

Ahora, fue ella misma quien rompió el silencio y reveló si el amorío se trató de una estrategia publicitaria.

Fue en el podcast “El canal de Momo” donde la modelo se sinceró y externó que al inicio únicamente se trató de la colaboración: “Ahorita somos amigos, empezamos a hablar y pues a lo que se dé, le digo que dejemos que fluya, pero pues ahora hay amistad”, comentó.

La modelo aclaró que llegaron a platicar sobre tener una relación pero debido a sus exigentes carreras lo vieron imposible.

“Creo que funcionamos más como amigos. Él anda en su trabajo, yo en mi trabajo. Creo que una relación así no iba a funcionar y más en esto de las redes pues le digo: 'no tenemos tiempo de vernos' y mejor preferí así", agregó.

Respecto al tremendo beso que protagonizaron, externó que tampoco fue una estrategia publicitaria, ya que fue ella quien le pidió a Klan que se acercaran.

“Se dio. Yo le dije ´ey, vamos a besarnos´. Es que yo soy muy aventada y no le pienso al hacer las cosas. Tal vez quería (darle el beso) en el fondo yo”, dijo con una sonrisa.

En cuanto a su experiencia como cantante, Ruiz detalló que no disfrutó de estar encerrada durante tanto tiempo en un estudio de grabación. Por esta razón, ha decidido explorar el mundo de ser DJ.

“A mí no me gusta encerrarme tanto. Me gusta ser libre. Dije tengo que hacer otra cosa. Obviamente me meteré a curso y ya que aprenda bien (Dj) calarme”, explicó.

