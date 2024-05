¡Justin Bieber y Hailey Baldwin serán papás!

Con un emotivo video y fotografías en las que Hailey Baldwin muestra su pancita de embarazo, es como Justin Bieber y su esposa confirman que están esperando a su primer bebé.

Desde hace algunas semanas circuló la versión de que la modelo y esposa del cantante canadiense estaría embarazada, y esta mañana se confirmó la feliz noticia con una serie de fotos en las que Hailey posa en un vestido de encaje blanco y presume su pancita de embarazada.

Justin es el fotógrafo estrella de este momento especial; la pareja se casó en 2018 en Nueva York.

"Iba a esperar un poco antes de decir algo pero la información se ha propagado rápido. Escucha, Hailey, simple y llanamente: ¡me encanta todo de ti! Estoy decidido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, queriéndote con cariño y paciencia", escribió el músico.

"No estoy segura de qué he hecho en mi vida para merecer esta felicidad pero estoy muy agradecida a Dios por darme a una persona tan increíble con la que compartir mi vida. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento", apuntó entonces Baldwin.

Justin Bieber y Hailey Baldwin compartieron así la noticia de que debutarán como padres.

Justin y Hailey le gritan al mundo lo feliz que se sienten por su próximo debut como padres, lo hacen con una renovación de votos al aire libre y una sesión de fotos. La pareja ha superado desafíos como la depresión del cantante de 30 años, quien superó un pasado de drogas y la enfermedad de Lyme.

En 2022, Bieber se vio obligado a cancelar definitivamente la gira mundial "Justice World Tour" tras ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt.

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección rara, causada por un virus, que infecta a un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones, algo que Bieber atendió al pie de la letra.

