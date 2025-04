Justin Bieber despidió a su padre Jeremy Bieber fallecido con un emotivo mensaje en Instagram en el que recordó momentos del pasado a su lado y confesó que tiene ganas de verlo pronto en el cielo, el cantante de 31 años y su padre no tuvieron una relación cercana durante los primeros años de vida del intérprete, sus padres se separaron cuando él tenía meses de nacido.

A pesar de los altibajos y la ausencia inicial, Justin declaró en varias ocasiones que mantenía una relación cercana con su padre y que lo admiraba, defendiendo su papel en su vida.

Padre e hijo comparten dos tatuajes idénticos: una gaviota inspirada en la novela "Juan Salvador Gaviota" y la palabra "Yeshua" (Jesús en hebreo), ambos símbolos de su conexión y espiritualidad.

Benjamin, papá de Justin Bieber, tuvo al cantante cuando tenía sólo 18 años. Fotos: Instagram

Justin agradece a su padre y le el último adiós

Con una fotografía de cuando era un adolescente, Justin Bieber despidió a su padre en Instagram, donde compartió un mensaje en el que recordó momentos juntos, como los partido de hockey.

"Papá, siempre te quitaba todo el dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una paga de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar en bocadillos en el partido de hockey los viernes por la noche. A regañadientes, siempre me la dabas. Nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, Chuck-a-Puck, granizados. Un saludo a los árbitros de la categoría juvenil: Beatty, Fagon, Flanagan, jajaja. Por aguantar a todos mis abuelos quejándose por todas sus horribles decisiones arbitrales, jajaja. Mi abuelo no tenía reparos en hacerles saber que se portaban como unos cabrones".

Justin confesó que extrañará a su padre y que volverán a verse "pronto" en el cielo.

"Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado".

En febrero de 2018, Jeremy se casó con Chelsey Rebelo y Justin fue el invitado de honor en la ceremonia; Jeremy tuvo tres hijos más: Jazmyn y Jaxon (con Erin Wagner) y Bay (con Chelsey Rebelo). Bieber mantiene una relación cercana con sus medios hermanos.

Justin Bieber no pasa por su mejor momento personal, su errático comportamiento ha alertado a sus seguidores, sin embargo, él ha dicho que se encuentra bien, eso sí, está harto del acoso de los paparazzis y se encuentra tratando sus arranques de ira.

