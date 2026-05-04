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y muestran emoción debido a una noticia que recibieron y, tratando de generar suspenso, señalaron que por ahora no querían decir de que se trataba pero, por las palabras que utilizaron, engendraron la duda a la prensa que podría tratarse de un embarazo.

Los recién casados fueron captados en un evento, que se llevó a cabo en una plaza comercial y, dichosos, de poderse llamar, uno al otro, "marido y mujer", hablaron de la felicidad que los embarga desde que formalizaron su relación.

La joven actriz fue la más efusiva, al revelar que, cuando aún no estaban casados y vivía lejos del productor, le afectaba mucho separarse de él, a tal grado de romper en llanto en cuanto adolecía su ausencia.

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"La verdad, yo estoy muy feliz, yo ya deseaba estar casada con Juan para despertarme todos los días a su lado, porque, la verdad, es lo máximo, de hecho, les cuento que, cuando éramos novios, yo sufría cuando me dejaba en la casa, lloraba", dijo sonriente.

También presentaron a "Cochecito de Coco", el perrito que adoptaron y que denominan como su "perrhijo":

"Ahora con nuestro pequeñito, ya llevamos el primero", sñaló ella.

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Entonces, el productor de Televisa se sintió motivado de hablar de otra noticia y, aunque promtetió que se trataba de una primicia que ofrecería a los medios que se encontraban ahí, en realidad, dio sólo la noticia a medias y dejó en suspenso acerca de qué se podía tratar.

"Les vamos a regalar una exclusiva de nosotros, déjenme decirles que..., lo voy a decir así, estamos muy felices porque, hace un mes, recibimos una noticia maravillosa y, hoy, si Dios quiere...", dijo Osorio.

Pero fue interrumpido por su esposa, quien le solicitó que no lo dijese y que, mejor, dejaran latente la incógnita.

Lee también Juan Osorio y Eva Daniela se casan, luego de cuatro años de noviazgo y más de 37 años de diferencia

"A ver, a ver, hagan sus apuestas, ¿qué será?", dijo Eva Daniela.

Juan Osorio remató aeverando que, será a final de año, cuando se concrete dicha noticia, lo que

"Al término de este año, si Dios quiere y la bendición importante de la Virgen, vamos a... bueno, ¡ahí la dejamos!, dijeron riéndose y en complicidad con su esposa.

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