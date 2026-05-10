La humildad de un grande

Juan Ferrara es el protagonista de la puesta en escena No te vayas sin decir adiós, historia escrita por su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo y que eligió para despedirse de los escenarios; aún así aseguró que el éxito que ha tenido no se debe sólo a él sino a sus compañeros

“Siempre he sido entre humilde y modesto, porque con cualquiera de nosotros que falle aquí (en el escenario) se viene abajo todo, como castillo de naipes, por eso no puedo decir que todo está sostenido por mí”, dijo Ferrara.

Andrea Torre, José Manuel Lechuga, Natalia Madera, Oscar Medellín y Renata Chacón participan con Ferrara en la puesta en escena que se presenta en el Foro Chapultepec, y se dijeron muy afortunados de estar trabajando con un actor de su talla.

“Es una trayectoria que admiramos todos, hemos aprendido muchísimo de él, lo amamos, lo admiramos y es un gran compañero, es generoso, lindo, amoroso, nos enseña, es muy disciplinado, pero también echa mucho relajo”, expresó Natalia Madera.

Esta noche el público de la plaza de toros vibró con los clásicos del cantante de regional mexicano Cristian Nodal. Fotos: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Nodal abre su corazón a sus fans

Durante una presentación en la ciudad de Querétaro el fin de semana pasado, Cristian Nodal se dio la oportunidad de expresar su sentir sobre muchas cosas que han pasado en su vida, comenzando por la polémica de su video Un vals, donde aparece la modelo Dagna Mata, quien guarda un gran parecido con su expareja Cazzu.

“Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes”, dijo.

El intérprete de regional mexicano también dejó ver un tono más personal al hablar de las decepciones que ha enfrentado, incluso de su propia familia y de amistades.

“La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”, señaló el sonorense, quien apareció con su esposa Ángela Aguilar, echando por tierra los rumores de separación.

Ángela Aguilar decide mantenerse al margen del ruido de las redes, y afirma que su silencio no se debe a que no tenga argumentos, pero prefiere su paz.

Una fan de nodal pide conocer a Ángela Aguilar

Una pequeña fan llegó a Ángela Aguilar a través de su esposo Cristian Nodal, quien tuvo una presentación en Chile a la cual fue acompañado por la cantante, quien veía todo desde un costado del escenario y fue testigo de una peculiar petición.

Cristian suele invitar a una fan a subir al escenario a cantar Dime cómo quieres, y la elegida en esta ocasión fue esta pequeña, que llevaba un cartel donde le decía que la invitara. Ella estaba cumpliendo 8 años de edad y deseaba recibir como regalo su dueto con Nodal, un sueño que se le hizo realidad y que según los videos que circulan en redes, Christian la pasó bastante bien, pero al final le pidió conocer a Ángela.

El encuentro entre la cantante y la niña ocurrió, y una foto de ambas circula en grupos de fans de la pareja que está por cumplir dos años de casados en medio de polémicas que van y vienen, la más reciente aseguraba que estaban separados, sin embargo, Christian y Ángela siguen juntos.

BTS en Palacio Nacional

En la mañanera del pasado miércoles la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció la visita de la banda surcoreana BTS a Palacio Nacional esa misma tarde, invitando a sus fans a que asistieran para saludarlos.

La llegada de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, estaba programada hasta las 17 horas, pero desde antes de mediodía los fans de BTS, conocidos como Army, comenzaron a llegar al Zócalo, y conforme fueron pasado los minutos se contabilizaron alrededor de 50 mil personas para el momento de la cita.

Cuando se abrió uno de los balcones y aparecieron los siete integrantes de BTS, acompañados de la mandataria, la euforia estalló, y a pesar de que fueron tan solo unos cuantos minutos, el lugar se saturó de gritos cuando los surcoreanos dedicaron unas cuantas palabras a su Army:

"Muchas gracias, no podemos esperar para verlas en los conciertos. Te amo, te quiero".

"Los extrañábamos muchísimo México. La energía aquí es increíble... Muchas gracias por querernos tanto", dijeron en español.

Foto: Instagram.

J-Hope comparte momentos con fans

Unas horas antes del primer concierto de BTS en el Estadio GNP, se llevó a acabo el soundcheck con la presencia de algunas afortunadas fans de la agrupación, y J-Hope compartió el momento en una transmisión en vivo.

Con Body to Body de fondo, tema del más reciente álbum del grupo surcoreano BTS, J-Hope avanzó sobre el escenario del Estadio GNP mientras las fanáticas estallaron en gritos, y él sonreía a la cámara.

También compartió un video en el que se observa al resto de los miembros saludando a la audiencia: “¡Hello! ¡Hello!”, decían al grupo de fans; y en otro momento les pedía que cantaran fuerte el tema, a lo que su Army respondió de inmediato.

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