Juan Daniel García ahora será chamán

El wetiko es considerado por los nativos americanos como el nuevo virus atacante de la humanidad, porque afecta a la mente humana con egoísmo y provoca que la gente sólo quiera cubrir sus propias necesidades, a costa de lo que sea.

Ahora ese agente etéreo llegó a México con Juan Daniel García Treviño en un filme con un título similar, hablado en maya y rodado totalmente en Yucatán, bajo la dirección de Kerry Mondragón.

“El wetiko se traduce como un espíritu o hechizo que se apodera de las personas que son como de chamanismo y brujería para trabajar con ellos, la película trata sobre una banda que llega a apropiarse de tierras”, dice el actor.

“Mi personaje es el de un chamán y hay unos gringos que vienen a hacer medicina de sapo. Yo les ayudo a extraerla, se dan cuenta que tengo el conocimiento y se quieren meter en mi conocimiento para lograr lo que quieren”.

Para la cinta tuvo que aprender algo de maya, lengua que, se estima, hablan 2 millones de personas en México, difundidas principalmente en Yucatán y Chiapas.

“Recién me dijeron que tienen ya detalles en cuestión de sonido que están preparando para meterla a festivales. Cuando se estrenó Ya no estoy aquí me comenzaron a llegar invitaciones y esta fue una de ellas”, apunta Juan Daniel.

Wetiko es protagonizada por Neil Sandilands, y participa la mexicana Bárbara de Regil. Un avance de la cinta muestra a García Treviño practicando un ritual prehispánico, también escenas de él en una cueva con fogata y otras a bordo de una motocicleta.

Actualmente Juan Daniel se encuentra en otro proyecto fílmico, por lo que le será imposible estar el 7 de septiembre en la entrega del Ariel, otorgado a lo más granado del cine nacional; él está en la categoría de Actor por su trabajo en Perdidos en la noche.

En la categoría elegida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas se encuentran Daniel Giménez Cacho (Familia), Harold Torres (Desaparecer por completo), Noé Hernández (Kokoloko) y Pedro de Tavira Egurrola (Recursos humanos).

Es la tercera nominación de este actor de 24 años, luego del ganado por Ya no estoy aquí y la nominación por La civil. Él jamás ha estudiado actuación y fue “descubierto” en Nuevo León por el cineasta Fernando Frías.

“No entiendo la teoría de cómo se prepara un actor, ni lo que tiene que hacer... como yo me preparo es que me lleno de vivencias, haciendo las cosas”.