José Emilio Fernández ama a Ana Bárbara, pese a que lo ha decepcionado: "Mi mamá hasta que me muera"

A pesar de que la relación entre José Emilio Fernández y Ana Bárbara, que cuidó de él desde que era muy pequeño, no es buena, el joven asegura que sigue amándola y que siempre la verá como una madre.

Desde hace unas semanas, José Emilio decidió alzar la voz y contar la experiencia que vivió en la época que vivió en Los Ángeles, ciudad donde reside "la reina grupera".

A pesar de que el joven no es hijo biológico de la cantante, esta se encargó de su crianza cuando comenzó una relación con José María Fernández, alías "el Pirru", al poco tiempo de que Mariana Levy falleciera, en la primavera del 2005.

Ana Bárbara y Pirru estuvieron casados hasta el 2010, sin embargo, ella siguió velando por el bien de José Emilio y Paula, a quienes también cataloga como sus hijos. Por ello, cuando el joven tuvo problemas con su padre, la cantante lo recibió en su casa con los brazos abiertos.

Sin embargo, por esa época, la intérprete de "Bandido" ya tenía una relación con Ángel Múñoz, quien convivió con los hijos de la cantante y, con el tiempo, se involucró con su crianza.

Pero es hasta ahora que Fernández narra el trato tan estricto que Múñoz tenía con ellos, sobre todo, con su hermano menor, José María Fernández Jr, a quien asegura que Muñóz castigaba como medidas de tipo militar, pues cabe destacar que es empleado del gobierno estadounidense.

También ha dicho que Múñoz instaló cámaras para poder monitorear sus movimientos las 24 horas, actividad que llevaba a cabo cuando "la reina grupera" se encontraba de gira y lo dejaba a cargo del cuidado de sus hijos.

Estas declaraciones provocaron la inconformidad de la cantante y su pareja, quien recurrieron a Guillermo Pous, su representante legal, para solicitar a José Emilio que se detuviera de realizar dichas declaraciones pues, de otro modo, tomarían la decisión de proceder en su contra.

Pero José Emilio asegura no sentirse preocupado por dicha notificación, ya que asegura que está diciendo la verdad, a tal grado que, destaca que ya ha hablado con su hermano José María, para apoyarlo en caso de que quiera demandar a Ángel Múñoz por la presunta violencia que arremetió en su contra.

"Miedo y temor no, precaución de si va a llegar (una demanda) y estar atento, yo ya estoy checando todas las cosas con mis abogados, se me hace una injusticia que me vayan a demandar por decir la verdad, si mi hermano me dice: ´-Orale, vamos con todo a demandar a Ángel´, yo encantado de apoyarlo y ayudarlo", dijo a "Venga la alegría".

Además, duda que la integridad de Ana Bárbara corra peligro junto a Múñoz, pues destacó que es una mujer mayor y con conciencia, por lo que que toma sus decisiones plenamente.

Confesó que se siente decepcionado de ella, al priorizar una relación amorosa por encima del cuidado y bienestar de sus hijos, sin embargo, reconoció que siente un gran amor por la cantante, quien ha sido su figura materna desde que Mariana, su mamá, partió de este mundo.

"Para Ana Bárbara, tengo sentimientos encontrados, no necesariamente buenos, es un poco decepción, por poner en prioridad a tu esposo antes que a mis hermanos; mi mamá vas a ser hasta el día que me muera", precisó.

