Novio de Ana Bárbara niega tenerla secuestrada

Recientemente, se ha rumoreado que el prometido de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, es un hombre violento que ejerce intimidaciones no sólo en contra de la cantante, sino con los hijos de esta, quien aseguran que ha cambiado mucho y se ha alejado de su familia, a raíz de la relación que sostiene. Sin embargo, el novio de la intérprete ya habló, desacreditando todas las versiones que ponen en duda su integridad.

El historial romántico de Ana Bárbara cuenta con pasajes desdichados, pues a pesar de que siempre fue una mujer muy comprometida con sus exparejas, estos nunca le fueron leales. No fue sino hasta que conoció a Ángel Muñoz que la cantante asegura que halló al hombre que tanto necesitaba.

De hecho es el novio con quien ha sostenido la relación más larga, pues están a poco de cumplir 10 años, desde que se dieron una oportunidad en el amor, luego de que cruzaran miradas por primera vez en el gimnasio que acudía, ubicado en Los Ángeles, California.

Con los años, la relación entre Ana Bárbara y Ángel fue estrechándose de tal modo que, como ha asegurado la cantante, Muñoz se convirtió en una figura paterna para sus hijos, sobre todo, los dos menores; José María y Jerónimo.

Pero, desde hace unos meses, una versión extraoficial ha sugerido que Muñoz no es el buen partido que Ana Bárbara se ha encargado de presumir y, en cambio, se trata de un hombre violento y agresivo que mantiene a los hijos de la famosa oprimidos, del mismo modo que ella, quien creen que se encuentra secuestrada y manipulada por su futuro esposo, quien es mejor que ella por 15 años.

Familia de Ana Bárbara, ya no la quieren cerca

Estas versiones han sido alimentadas por nada más y nada menos que la familia de la cantante que, preocupados, buscan el modo de que la cantante se de cuenta de la situación que atraviesa.

José Emilio Fernández Levy, el hijo de "El Pirru" que Ana Bárbara crió, fue el primero en hablar de la situación públicamente, cuando dijo ante diferentes medios que, mientras la cantante siguiera en una relación con Ángel, evitaría todo contacto con ella, pues le parecía una injusticia la forma en que sus medios hermanos eran tratados por él:

"Mientras siga el señor Ángel Muñoz, yo no tengo nada que hacer ahí", precisó hace unos días para "Ventaneando".

Y aunque José Emilio destacó que a él nunca lo maltrató, aseguró que su forma violenta de ser dejó marcados a sus hermanos menores.

"No es un persona buena, yo no lo quiero tener cerca de mi vida, no sé... ni palabras tengo para describir lo que les decían a mis hermanos; mi hermano chico sí quedó bastante afectado por ese señor".

Don Antero también desconfía del novio de su hija

Don Antero con quien, en una época, tuvo una relación muy estrecha con Ana Bárbara señaló que, luego de varios intentos por tratar de acercarse a su hija sin obtener resultados, ya no quiere tener ninguna relación con ella, pues asegura que cambió mucho desde que comenzó su romance con Muñoz.

"Ni lo mande Dios, que me busque ella si quiere, ni quiero volver a hablarle, ahora ni aunque me llame, ya no le contestó".

Sobre el novio de su hija opinó:

"Hay algo, hay algo... eso es definitivo, porque ella era de grandes sentimientos, una niña buena, yo pienso que es un vividor; la fama, el dinero y el podero vuelve loco a la gente y eso me da mala espina".

Ángel Muñoz, novio de Ana Bárbara, se defiende

Luego de los dichos que aseguran que Ángel tiene a Ana Bárbara secuestrada y manipulada, el novio de la cantante contestó a los cuestionamientos de "Venga la alegría", desacreditando todas las versiones que lo describen como una mala persona, pues hasta reveló que él y la famosa ya están listos para demandar a quienes han levantado falsos en su contra.

"Ahora tenemos representandonos a Guillermo Poust, él va a dar las declaraciones para nosotros, pero bien fácil, la lógica demuestra que Ana no está secuestrada y nunca lo ha estado, es la primera vez -y ella lo dice- que ha estado libre en su vida y en su carrera, (...) Ana es una gran madre, gran ser humano, gran artista, y una guerrera que no deja que la maltraten y Ana no va a estar cerca de alguien que la maltrata", precisó en un mensaje de WhatsApp, mediante el que contestó al matutino.

