Ana Bárbara demanda a su hermano por violencia intrafamiliar: Busca frenar los ataques y difamaciones contra su familia

Al parecer los problemas entre la cantante Ana Bárbara y su familia, no parecen terminar, el día de hoy se dio a conocer que ella y su pareja Ángel Muñoz, han decidido proceder legalmente en contra de José Francisco Ugalde por violencia intrafamiliar, por lo cual han recurrido al abogado Guillermo Pous para representarlos, y es precisamente él quien habla sobre las razones por las que decidieron dar este paso.

"Fue por toda la clase de señalamientos, el hostigamiento, la presión, las ofensas, fue lo que hizo que Ana Bárbara decidiera presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, es decir, por toda la situación a la que la orilló desde el momento en que comenzó con este falso argumento de ser coautor de dos temas musicales que solamente le corresponden a ella", explicó Guillermo Pous.

Guillermo Pous. Foto: Especial.

El abogado añadió que lo que busca la cantante con esta demanda, es que se le prohíba a su hermano menor el seguir hablando de ella, su pareja o su familia, o que se les acerque, pero si a pesar de esto Ugalde sigue con el mismo proceder, el equipó legal de la artista podrá pedir que se impongan otro tipo de medidas.

Cabe recordar que desde agosto del año pasado José Francisco Ugalde reclamó mediante una demanda la coautoría de algunos temas de la intérprete como "Y Lo Busqué", "Niña Mimada", "En realidad", "Dime" y "Fruta Prohibida". Sobre esto la famosa explicó que ella no tenía porqué negociar o comprobar nada, ya que las canciones sólo habían sido escritas por ella e incluso la demanda de su hermano había sido desestimada.

Como parte de su Bandidos tour, se presentará en el Auditorio Nacional. Foto: Prensa Danna.

Pero el problema no ha parado ahí, porque su hermano ha acusado a la actual pareja de la cantante, Ángel Muñoz de diversos sucesos, como que tiene coaccionada a su hermana, que maltrata a José María y Jerónimo, hijos menores de la cantante; que se ha convertido en su manejador e incluso que debido a su influencia, ya que es policía migratorio, su visa para entrar a los Estados Unidos ha sido revocada.

"No ha presentado ninguna prueba, aquí caemos en el principio de que el que afirma está obligado a probar. Cada uno de los señalamientos que ha realizado, por ser falsos no los ha podido comprobar, pero aún manteniendo esta narrativa, no va a tener manera de hacerlo de ninguna manera".

Ana Bárbara y su prometido, Ángel Muñoz, con quien tiene una relación desde 2014. Fotos: Instagram

El abogado quiso señalar que se están realizando dos demandas en contra de José Francisco Ugalde, una por parte de Ana Bárbara por violencia intrafamiliar, y la de Ángel Muñoz por amenaza.

Sobre la posibilidad de que también José Emilio Levy o Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, también sean demandados por la cantante, ya que también han hecho públicamente comentarios negativos contra ella y su esposo; Guillermo Pous aseguró que por el momento no hay nada contra ellos, pero dijo lo siguiente:

"A José Emilio, que además ya es mayor de edad, lo que yo le recomendaría es prudencia, porque cada uno de los señalamientos, que además todos son mentiras, lo pueden hacer acreedor a una demanda por daño moral, que seguramente será un escarmiento lo suficientemente fuerte para que aprenda y entienda que no debe estar provocando esta clase de situaciones", dijo Pous.

Guillermo Pous comentó que ambas denuncias ya fueron presentadas, pero los detalles sobre el lugar donde se realizó esta parte del proceso, la situación que guardan, entre otros detalles, serán dadas a conocer más adelante, cuando sus clientes así lo decidan.