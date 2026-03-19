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Jorge Salinas no llegó solo a la presentación de "Matilda el musical", lo hizo muy bien acompañado, y no de su esposa Elizabeth Álvarez, esta vez de su hijo Santiago, quien fue presentado con la prensa y sorprendió con el enorme parecido que tiene con su padre.

Casi a la par de la estatura de Salinas, Santiago, de 21 años, y su papá, de 57, portaban traje color negro y a ambos los adornaba su sonrisa.

Santiago reveló que se sentía muy cómodo junto a su papá, admitió que recientemente se volvió muy viral en Perú, donde vivía y sorpresivamente para él, también en México, donde busca darse a conocer, abrirse puertas en el modelaje y llegar, dijo, a la cima.

"Me emociona este camino que estoy emprendiendo, veremos qué nos depara el futuro", expresó.

Santiago, quien no se cierra a emprender un camino artístico, admitió que está muy orgulloso de su padre, a quien calificó como un tipazo; compartió que cuando era niño lo acompañaba a grabar, y en una ocasión se llevó tremendo susto cuando pensó que lo habían herido.

"Estoy orgullosísimo e mi padre, mi padre es un tipazo, lo veía desde chiquito", recordó; contó que una vez, cuando era un niño, su padre lo llevó a la grabación de "Aventurera" y se asustó porque le dispararon.

Jorge Salinas y su hijo Santiago en la alfombra roja de "Matilda, el musical" en el Centro Cultural Teatro 1. Foto: Clasos.
Jorge Salinas y su hijo Santiago en la alfombra roja de "Matilda, el musical" en el Centro Cultural Teatro 1. Foto: Clasos.

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Salinas agregó que su hijo fue con Eduardo Santamarina a reclamarle por el disparo.

Cuando a Jorge le preguntaron qué consejos le daba a su hijo, Salinas expresó que en todo lo que se hace debe haber compromiso contigo mismo, se tiene que aprovechar el tiempo y hacer lo que se tenga que hacer para que las cosas salgan bien.

Y finalmente agregó:

"El talento sin disciplina de nada sirve".

Santiago, quien ya incursionó en el modelaje, tiene un gemelo llamado Jorge Emilio, ambos, fruto de la relación entre el actor y Fátima Boggio.

Jorge Salinas y su hijo Santiago Salinas. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.
Jorge Salinas y su hijo Santiago Salinas. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Jorge Salinas tiene un total de seis hijos fruto de sus relaciones con cuatro mujeres diferentes.

  • Adriana Cataño: Tuvieron a su primogénita, Gabriella Cataño (nacida en 1995).
  • Fátima Boggio: De su matrimonio nacieron los mellizos Santiago y Jorge Emilio (nacidos en 2004).
  • Andrea Noli: Tuvieron a Valentina Noli (nacida en 2006), a quien el actor reconoció públicamente en 2022 tras años de distanciamiento.
  • Elizabeth Álvarez: Su actual esposa, con quien tiene a los mellizos Máxima y León (nacidos en 2015).

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