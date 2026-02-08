Christopher Nolan vuelve a apuntar alto con La Odisea (The Odyssey), su ambiciosa adaptación del clásico de Homero, y ya tiene un primer aval de peso: el de su propio hermano, Jonathan Nolan, creador de Fallout.

“No estoy trabajando en The odyssey. Pero ya la vi”, dijo Jonathan Nolan a CinemaBlend.

“Es tremenda. Es un logro increíble… Desde joven me fascinaban La Ilíada y La Odisea, y tuve conversaciones muy divertidas con Chris sobre hacia dónde la está llevando. Es una película espectacular”, describió.

La cinta, que llegará a salas en julio, marcará el siguiente paso de Nolan tras el fenómeno de Oppenheimer, la película que arrasó en los Oscar 2024.

“Como cineasta buscas vacíos en la cultura cinematográfica, cosas que no se han hecho antes. Y me di cuenta de que todo ese gran cine mitológico con el que crecí, las películas de Ray Harryhausen y otras, nunca había sido llevado con el peso y la credibilidad que puede ofrecer una producción de gran presupuesto de Hollywood en IMAX”, explicó Nolan a Empire.

La cinta retrata el viaje de Odiseo, interpretado por Matt Damon, quien debe enfrentar a monstruos y dioses para volver junto a Penélope después de la Guerra de Troya.

El reparto también incluye a Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal y Mia Goth, entre otras grandes estrellas.