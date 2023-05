Johnny Depp ya no necesita a Hollywood

Cannes 17 de mayo de 2023, Johnny llegó tarde a la rueda de prensa del fime "Jean du Barry", en l oque fue una jugada maestra de relaciones públicas porque apenas dio tiempo a los periodistas le hicieran preguntas complicadas. Aún así, el actor no pudo esquivar lo que la sala abarrotada quería saber y es cómo la estrella se siente respecto a Hollywood y a lo que fueron estos años de escándalos que pusieron sequía en su carrera por un tiempo. Con tono relajado y sin pelos en la lengua, Jonnhy aseguró, “cuando te piden que renuncies a una película que estás haciendo por algo que es simplemente una función de vocales y consonantes flotando en el aire, sí, te sientes boicoteado”, dijo recordando el momento en el que fue despedido de la franquicia Los piratas del Caribe cuando los rumores de abuso hacia su ex pareja Amber Heard empezaron a hacerse públicos. “(…) pero ya no me siento boicoteado por Hollywood, para nada, no me siento así porque no pienso en Hollywood, ya no lo necesito”, dijo la celebridad que afirmó que la meca del cine americano, “está viviendo una etapa extraña, curiosa, en la que todo el mundo quiere ser uno mismo, pero realmente no lo es. Y yo por suerte, ya estoy del otro lado”, recalcó.

Para "Jean du Barry", Depp rodó en Francia y se puso de nuevo en el mapa cinematográfico con un filme que ha generado reacciones muy diversas y que cuenta la historia de amor entre Luis XV y la Condesa du Barry, la cortesana favorita del rey.

Dirigida, escrita y protagonizada por Maïween, la realizadora no dudó un segundo en contratar a Depp a pesar de los escándalos que rodeaban a la estrella: “para mí lo más importante era ser fiel a lo que el personaje necesitaba y no me importaba si era o no francés. Y Johnny tiene todo el contexto galo, conoce nuestro cine, la comida, la música. Es un gran apasionado de Francia. Además, tenía que ser un actor con el que me sintiera cómoda y lo viera realmente en ese personaje pues a final de cuentas tendría que besarlo y enamorarme de él en la película… (Risas). Cuando nos reunimos por primera vez para hablar de este proyecto, la entrevista comenzó a las tres de la tarde y terminamos de charlar a medianoche. De inmediato me enamoré de él para este papel”, recordó la cineasta que dijo no escuchar a la prensa, “no leo lo que dicen, sólo me preocupé por finalizar el filme y ser fiel a lo que yo creía, a lo que pensaba que necesitaba la película”, dijo sin titubear.

Al preguntarle a Depp qué sentía al regresar a los reflectores y a los sets, fue contundente, “Sigo preguntándome acerca de la palabra ‘regreso’. No fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos. Tal vez la gente dejó de gritar por el miedo que tenía en ese momento. Pero no fui a ninguna parte”, agregó.

Tampoco sintió ninguna duda al hacer este personaje más allá del lenguaje que encontró un poco intimidante porque aunque tiene buenas nociones de francés, “es difícil improvisar cuando no es tu lengua materna. Pero creo que Maïwenn fue muy valiente al elegir a un actor de Kentucky para personificar a Luis XV, la verdad. Estoy contento de que así haya sido. La experiencia de hacer un filme en francés fue muy retadora. Y ella tuvo mucha paciencia”, remató la figura que recordó que la primera vez que vino a Cannes fue a principios de los años 90, “vine por accidente. Era un circo. Y se mantiene así. Con distintas caras y actrices, pero circo al fin y al cabo”.

