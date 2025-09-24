Jimmy Kimmel estableció un nuevo récord en YouTube al lograr que el monólogo de su regreso a la televisión, tras una breve y polémica suspensión, se convirtiera en el más visto de toda su trayectoria en la plataforma.

Hasta el momento, la cuenta oficial del programa ha registrado más de 15 millones de visualizaciones en el video titulado "Jimmy Kimmel is back!" ('¡Jimmy Kimmel está de vuelta!'), publicado hace apenas 18 horas, por lo que se espera que la cifra continúe en aumento.

Anteriormente, el hito le correspondía al video en el que el presentador hablaba sobre los detalles del nacimiento de su hijo y su enfermedad cardíaca, con 14 millones de visualizaciones.

Lee también Jennifer Aniston, Tom Hanks y decenas de famosos de Hollywood firman carta en apoyo a Jimmy Kimmel; programa regresará al aire

La suspensión indefinida del programa fue anunciada la semana pasada por ABC, una cadena gestionada por Disney, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara en un pódcast con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no 'castigaban' a Kimmel.

Disney retiró el programa del aire después los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

'Jimmy Kimmel Live!' regresó a la programación este martes, tras varios días de críticas a la empresa en torno a la libertad de expresión. Sin embargo, tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron su decisión de no transmitir el programa en sus respectivos canales, lo que dejó sin acceso al menos al 25 % de los espectadores estadounidenses.

En su emotivo monólogo, Kimmel intentó aclarar que no fue su intención que sus comentarios fueran malinterpretados, aunque reconoció que comprendía por qué muchas personas se sintieron ofendidas.

Kimmel contuvo las lágrimas en varios momentos y expresó admiración por Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, al recordar que ella perdonó públicamente al asesino de su esposo durante el homenaje celebrado en Arizona.

No obstante, su discurso mantuvo un tono crítico hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien reprochó haber celebrado la suspensión del programa, sin considerar que podría dejar sin empleo a al menos 200 personas que forman parte del equipo de producción.

Lee también Jimmy Kimmel: de conducir el Oscar a ser cancelado en televisión