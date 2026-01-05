Más Información

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“Vargas Llosa dejó su lucidez para condenar a las dictaduras”: Pedro Cateriano

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“No tenemos soberanía digital, menos dialectal”: Concepción Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

“La defensa no va por limpiar la lengua porque la dejaríamos empobrecida”: Concepción Company Company

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

El inicio del 2026: fuerte sismo sacude la CDMX y la detención de Maduro por parte de EU, en los memes de la semana

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

Máximo Pacheco, el muralista indígena relegado

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

¿Qué hacer con las utopías?, entrevista con Armando González Torres

, mejor recordada como "", el papel al que dio vida en el 2000, en la cinta "", murió hace unas semanas a los 62 años, como confirmó su hijo.

"TMZ" publicó la noticia de su fallecimiento, el cual tuvo lugar el viernes, 12 de diciembre, como contó su hijo -del que no se especificó su nombre-, en San Diego, California, ciudad en la que Jayne residía.

Las causas de su muerte siguen sin esclarecerse, pues las investigaciones sigue su curso, como informó el médico forense del estado.

Lee también:

Y, si bien, su rostro es recordado por la aparición que tuvo en la película de comedia, la realidad es que, antes, dedicó gran parte de su vida al físicoculturismo y al modelaje fitness, pues -en su juventud- estudió gimnasia.

Durante la década de los ochenta, participó en diferentes competiciones de rendimiento físico; gracias a su buen desempeño en ese ámbito, Trcka decidió dejar el trabajo que tepnía en una agencia de correo postal y enfocarse, por completo, en su desarrollo como culturista.

Con los años también fungió como entrenadora personal certificada, profesión semejante a la que realizaba el personaje de Miss Mann en "Scary Movie", donde dio vida a la profesora de gimnasia de la secundaria Corpse, donde tienen lugar varios de los acontecimientos de la película.

Lee también:

Desde 2023, comenzó a trabajar como agente inmobiliaria, de acuerdo a la información que está disponible en internet.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

‘Cachetada’ de Ángela Aguilar a Christian Nodal causa revuelo en redes: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO. Foto: EFE

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO. Foto: Tomada de Instagram @people

Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”. Foto: (Photo by Eddie Mulholland / POOL / AFP) / (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) / (Eduardo Lima/The Canadian Press via AP)

Afirman que rivalidad de William y Harry 'podría estallar como una bomba este año' si Carlos fallece: "Lo despojaría de sus títulos reales”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar". Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley inicia el 2026 con espectacular mini bikini blanco y deslumbra

[Publicidad]