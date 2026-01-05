Bret Hanna-Shuford murió este sábado, 3 de enero, como dio a conocer su familia en un comunicado. El actor de Broadway padecía un tipo de linfoma de células T, descrito como "raro", que produjo que el detrimento de su salud en un período relativamente corto.

Fue a través de la cuenta de Instagram "Broadway Husbands", que compartía con su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, que se dio a conocer la noticia de su sensible fallecimiento:

"Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que, a primeras horas de esta mañana, nos despedimos del más increíble hombre y papá de el Universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor, rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros".

Pese a que Bret tuvo algunas apariciones en televisión, como en "La ley y el orden" -o en la cita "El lobo de Wall Street"- su carrera como actor floreció en los escenarios de Broadway, siendo parte de importantes obras como "La bella y la bestia" y "Wicked"; también se destacó en su participación con el Cirque du Soleil, con quien trabajó en la adaptación de "La Sirenita".

A Bret le sobrevive su esposo Stephen, con quien se casó en 2011, y el hijo que tienen en común, el pequeño Maverick, de tres años.

