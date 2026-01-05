Más Información

este sábado, 3 de enero, como dio a conocer su familia en un comunicado. El padecía un , descrito como "raro", que produjo que el detrimento de su salud en un período relativamente corto.

Fue a través de la cuenta de Instagram "Broadway Husbands", que compartía con su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, que se dio a conocer la noticia de su sensible fallecimiento:

"Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que, a primeras horas de esta mañana, nos despedimos del más increíble hombre y papá de el Universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor, rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros".

Lee también:

Pese a que Bret tuvo algunas apariciones en televisión, como en "La ley y el orden" -o en la cita "El lobo de Wall Street"- su carrera como actor floreció en los escenarios de Broadway, siendo parte de importantes obras como "La bella y la bestia" y "Wicked"; también se destacó en su participación con el Cirque du Soleil, con quien trabajó en la adaptación de "La Sirenita".

A Bret le sobrevive su esposo Stephen, con quien se casó en 2011, y el hijo que tienen en común, el pequeño Maverick, de tres años.

melc

