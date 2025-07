Como parte de la gira "Back To Bedlam 20th Anniversary Tour", James Blunt celebró a uno de los álbumes más vendidos de la década de los 2000 en un emotivo y divertido encuentro con sus fanáticos más asiduos y uno que otro seguidor esporádico en el escenario del Pepsi Center.

Una hora antes de la salida de Blunt, el cantautor canadiense Forest Blakk fue quien comenzó la noche e inspiró el romanticismo en la audiencia, justo la que carga inherentemente su música, al grado de ser cómplice en la pedida de mano de uno de los presentes, algo cada vez más recurrente en los conciertos, momento en que el cantautor les dedicó “Fall into me”, desatando el grito y aplausos del público.

Ya entrada la velada y después de ver los anuncios parroquiales sobre los conciertos que se avecinan en la venue de la colonia Nápoles, los ánimos crecían así como la gente que buscaba un lugar adecuado para apreciar el concierto, la cual abarrotó el Pepsi Center mas no en un lleno total.

Rondando las 21:00 horas las luces generales se apagaron y unas tenues luces en el escenario acompañadas de un ‘in crescendo’ musical dieron la bienvenida al cantautor inglés ante la evidente exaltación de los presentes, de los cuales no existe a simple vista una generación dominante, entre el público había adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores.

Blunt comenzó de forma inmediata con “High” seguida de “You're Beautiful”, su éxito más sonado, marcando lo que sería el concierto dedicado a su álbum debut y con el que alcanzó la fama internacional.

Además del disco que dota de nombre a esta gira, el cual fue interpretado en su totalidad y en forma ordenada, el cantautor británico también interpretó éxitos de All the Lost Souls del 2007, Some Kind of Trouble[ del 2010, Moon Landing del 2013, Once Upon a Mind del 2019.

FOTO CORTESÍA OCESA: Santiago Covarrubias.

Con 51 años, el cantante británico cultivó una carrera estable y próspera aún cuando muchos los llamaron un “one hit wonder” (artista de un solo éxito), pero Blunt ha sabido mantener su lugar en la industria musical durante más de dos décadas con una mezcla de humildad y buen sentido del humor.

Más allá de los temas del álbum homenajeado como “Tears and rain”, “Wisemen”, “Goodbye my lover” o “Billy”, también se escucharon “Bonfire heart”, “Carry you home”, “Coz i love you”, “Ok”, “Same mistake” o “1973”, entre otras, las cuales fueron cantadas por los presentes, hasta uno que otro de los vendedores paraba su trajinar para apreciar o grabar un breve video del momento.

Aunque James Blunt lució de forma estupenda con su poderosa y armoniosa voz mientras tocaba su piano, una guitarra o un ukelele, la banda conformada por cuatro músicos

complementaron perfectamente cada momento del concierto. El ambiente en general se mantuvo tranquilo, con algunos momentos de explosión sonora y otros tantos casi llegando a lo solemne.

Los momentos que marcaron el concierto fueron las interacciones con el público, donde contaba algunas anécdotas de sus canciones, historias con su esposa, algunos amigos y situaciones de su vida, combinando su idioma natal con un español bastante decente y con un toque de humor, provocando risas, gritos y aplausos, entre estas interacciones sobresale la primera de ellas donde dijo:

“México, todo bien a la derecha, que tal izquierda, arriba, abajo al centro y pa dentro… es un gran placer estar aquí con ustedes muchas gracias, mi español es muy malo. Necesito explicar porque estoy aquí, podrán haber franceses, italianos, ingleses pero para mi la gente más importante son los mexicanos, celebro 20 años de mi primer álbum y tengo algunas preguntas para ustedes ¿quien sigue escuchando mi álbum luego de 20 años?, y otra pregunta ¿quienes de ustedes escuchan mi álbum por sus padres? ustedes son mi futuro, los necesito, y la más importante ¿quién de ustedes está aquí por su esposo, esposa, novio o novia?, es bueno conectar con otro, gracias por darme la oportunidad, gracias por escucharme y por conservar un disco que saque a los 18 años, muchas gracias”, dijo James con su característico sentido de humor.

James Blunt también se presento en el el Escenario GNP de Monterrey y la última parada será en el Auditorio Telmex de la ciudad de Guadalajara.

rad