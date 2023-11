Jaime Camil se despide de su abuela con un conmovedor mensaje: "Vuela alto, Vovi"

El actor Jaime Camil está pasando por un momento de duelo, ya que recientemente se despidió de su abuela, apodada "Vovi", quien había alcanzado casi 100 años de edad.

El 1 de noviembre, el famoso compartió la lamentable noticia en sus redes sociales y expresó su pesar en un emotivo mensaje en honor a su ser querido de origen brasileño.

Mediante una publicación en Instagram, Camil no solo destacó cuánto extrañará a su abuela, sino también mencionó el profundo afecto que esta había generado en México y en su país: "No solo yo (te recordaré), también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil. Te amo!", escribió.

Jaime Camil. Fuente: Instagram @jaimecamil

Lee también: Muere la actriz de Televisa, Adriana Laffan, a los 63 años

Asimismo, el protagonista de "La fea más bella" externó sus recuerdos de los momentos felices que vivió con la mujer, a quien consideraba una segunda madre.

“Qué tiempos aquellos en Acapulco, más que mi abuela, fuiste una segunda mamá. ¡Descansa en paz, Vovi! Vuela alto y protégenos mucho desde allá”, escribió.

Tras su publicación, los fanáticos de Jaime Camil inundaron su perfil con mensajes de apoyo y condolencias. Incluso seguidores de Brasil se unieron a las palabras de cariño, mostrando solidaridad en este difícil momento.

Lee también: Mariana Ochoa confiesa que Daniel Bisogno la engañó con Fran Meric: "Me puso el cuerno"

A pesar de que la celebridad suele mantener su vida personal en privado, esta no es la primera vez que dedica un emotivo mensaje a su abuela.

En 2017, cuando "Vovi" se sometió a una cirugía neurológica de la que se recuperó, el actor colgó en redes un hermoso recuerdo de su infancia:

Uno de mis recuerdos de la infancia era acostarme sobre ella para que me hiciera 'rasquis' en la espalda... Antes de que entrara al quirófano, me recosté sobre ella, y me hizo 'rasquis'. Inmediatamente, me transporté a ese momento", compartió junto a la misma foto con la que ahora se despide de ella

Vovi, te voy a extrañar mucho, no sólo yo, también toda la gente que te amaba profundamente en México y en Brasil. Te amo! Qué tiempos aquellos en Acapulco, más que mi abuela, fuiste una segunda Mamá. Descansa en paz Vovi! Vuela alto y protégenos mucho desde allá 🙏🏽❤️👼🏼🥹 pic.twitter.com/8y6lellH93 — Jaime Camil (@jaimecamil) November 1, 2023

Hasta el momento, Camil no ha compartido más detalles sobre su situación personal y continúa compartiendo contenido relacionado con sus proyectos laborales.

Lee también: Muere el hijo de diez años de Eka Daville, actor de la serie "Jessica Jones"