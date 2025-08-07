Más Información

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Itatí Cantoral guarda un especial cariño a "Cabaret", obra que protagonizó hace más de 20 años; es por ello que, ahora que la puesta ha regresado a cartelera con a la cabeza del elenco, la actriz le expresó su apoyo a la cantante.

Durante un encuentro con la prensa, Itatí fue cuestionada sobre su opinión respecto al debut de Laferte en el teatro y tras cantar un fragmento de “Tu falta de querer”, respondió de manera efusiva:

“Me encanta Mon Laferte, somos (fans) pero no sabes. Mi hija María Itatí, mi hermano José, la Sociedad de Compositores, ¿Quién no va a ser fan de Laferte que canta preciosísimo?", dijo.

Lee también

La villana de telenovelas aprovechó el momento para recordarle al público y los medios que ella también está de regreso al teatro con “Juicio a una zorra”, un monólogo que, en sus palabras, requiere de muchas habilidades actorales y de memorización.

“Regreso al teatro con una obra que amo profundamente, porque es una obra íntima, donde la gente está muy cercana a ti. Es un monólogo muy difícil y requiere de muchas capacidades histriónicas y sobre todo de memorización”, señaló.

Itatí Cantoral se une al elenco de "Dra. Lucia"

A la par de su trabajo en el teatro, Itatí también se suma a la serie "Dra Lucía: un don extraordinario", protagonizada por Marimar Vega.

Cantoral interpretará a Natalia Cervantes, una cirujana plástica que llegará al Hospital Matilde Montoya para desatar el caos.

Actualmente, la producción de Azteca se encuentra en plena grabación de su tercera temporada, la cual se estrenará a finales de agosto.

ddd

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo. Foto: AFP

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia. Foto: Instagram

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia

Lindsay Lohan. Foto: EFE

Lindsay Lohan irradia belleza con vestido transparente en premiere de Australia