La agrupación Iron Maiden anunció su regreso a México para 2026, el show será en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México como parte del "Run For Your Lives World Tour 2026!".

La cita está programada para el 02 de octubre, así lo anunció la agrupación en sus redes sociales.

"Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez en el Fear Of The Dark World Tour, y este espectáculo es la octava vez en este lugar ganador de premios".

En el anuncio se adelantó que habrán invitados especiales, los cuales serán anunciados a su debido tiempo; además habrá la experiencia Trooper VIP en México por primera vez.

La venta anticipada del club de fans comenzará el lunes 27 de octubre, antes de que las entradas salgan a la venta al público el viernes 31

Iron Maiden adelantó que todavía quedan más países por anunciar para el "Run For Your Lives World Tour 2026!".

Considerados pioneros de la nueva ola del heavy metal británico, los Iron Maiden han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y realizado más de 2mil 500 conciertos en 64 países de 6 continentes.

Iron Maiden prepara documental para celebrar sus 50 años

Iron Maiden anunció que celebrará su 50 aniversario con un "emotivo" documental sobre su historia, en el que contarán con la presencia del actor español Javier Bardem, entre otros.

La cinta, todavía sin título, explorará cómo Iron Maiden "ha ayudado a dar forma a un movimiento cultural, desafiando las visiones convencionales de la música rock y el impacto más amplio del heavy metal en la sociedad y la cultura", comentó en redes sociales el conjunto londinense.

El documental sobre la banda actualmente formada por Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Simon Dawson estará dirigido por Malcolm Venville y prevé su estreno en otoño de 2025, cuando se cumple medio siglo desde su creación en la capital británica en 1975.

Abordará en primera persona la trayectoria de Iron Maiden, con entrevistas exclusivas con los miembros de la banda, incluida una conversación inédita con el vocalista original, Paul Di´Anno, fallecido el año pasado.

También entrevistará a algunos de sus seguidores más fieles, junto a iconos del mundo del cine y la música, como Javier Bardem, Lars Ulrich, de Metallica o Gene Simmons, de Kiss.

"Confiamos en que entusiasmarán no solo a los fanáticos de su música, sino a cualquiera que ame una historia de un perdedor que desafía las apuestas para convertirse en una de las mayores exportaciones musicales británicas", comentó el manager de Iron Maiden, Rod Smallwood, sobre el documental.

*Con información de EFE

rad