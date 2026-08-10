El juicio contra el exlíder de una pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur comenzó este lunes en Las Vegas, treinta años después de la muerte del rapero.

Las audiencias se iniciaron con la selección de los jurados, un proceso que llevaría varios días. Se extenderán probablemente por un mes.

Es poco probable que los alegatos esclarezcan quién disparó la noche del 7 de septiembre de 1996 contra la leyenda del rap, que visitaba la denominada "Ciudad del Pecado" para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson.

Davis, de 63 años, podría enfrentar cadena perpetua de ser encontrado culpable de la muerte del rapero. Foto: AP

Lee también Drake compra en subasta un millonario anillo del fallecido rapero Tupac Shakur

Pero la Fiscalía espera demostrar que Duane "Keffe D" Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, encargó el asesinato y proporcionó el arma del crimen.

Con 63 años, se arriesga a una pena de cadena perpetua inconmutable.

[Publicidad]

El caso sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos.

Asesinado a los 25 años, "2Pac" era una figura clave de la famosa rivalidad entre las escenas de rap de la costa oeste y este de Estados Unidos.

Conocido por éxitos como "California Love" y "All Eyez on Me", Shakur -hijo de una integrante del partido de izquierda Pantera Negra- pronto se convirtió en el arquetipo del chico malo de California cuando firmó con Death Row Records, con sede en Los Ángeles.

[Publicidad]

El juicio promete escarbar de nuevo en la guerra de egos entre su sello, fundado por Marion "Suge" Knight, y Bad Boy Records, creado en la costa este por Sean "P. Diddy" Combs. En este último trabajaba Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace, un rapero asesinado seis meses después de la muerte de Shakur.

Según la acusación, Death Row Records estaba protegido por Mob Piru, una banda de Los Ángeles de la que Suge era miembro.

Bad Boy Records, por su parte, había contratado para su protección a la organización rival de los South Side Compton Crips, dirigida por Duane Davis.

[Publicidad]

Después del combate de Mike Tyson en el casino MGM Grand, Suge y Tupac golpearon al sobrino de Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, porque había arrancado un medallón del cuello de uno de los empleados de Death Row.

Según la acusación, el jefe de la pandilla habría organizado entonces una venganza.

Lee también Arrestan a sospechoso del asesinato de Tupac Shakur, ícono del hip hop