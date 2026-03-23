Que las mujeres sean el centro y no un accesorio en la historia de un hombre es una prioridad para Kerry Washington, y eso es lo que le interesó de la serie Mujeres imperfectas.

“Me gusta interpretar personajes secundarios, pero complejos, que están en el centro de la historia. Lo que tiene esta serie es que las mujeres ocupan ese lugar en distintos momentos, lo cual es muy interesante”, dice.

El titulo de la serie de Apple TV, precisa, justo habla de esa complejidad.

“De las imperfecciones, de no tener que fingir todo el tiempo y poder mostrar lo que hay debajo”, explica Kerry Washington quien interpreta a Eleanor.

En la serie, Nancy está muerta y sus dos amigas más cercanas intentan reconstruir lo que ocurrió; el crimen no es un simple misterio a resolver desde afuera, sino que narra todo lo que estas mujeres fueron entre sí y lo que eligieron no decirse.

La serie, protagonizada por Kerry Washington, Elisabeth Moss y Kate Mara desarma la historia a través de Eleanor y Mary, dos amigas que no solo enfrentan el duelo, sino también todo lo que nunca se dijeron.

Basada en la novela de Araminta Hall, la serie que estrena episodio cada miércoles por la plataforma Apple TV, toma esa muerte como punto de partida para construir algo más amplio que un misterio, un retrato de tres mujeres marcadas por la amistad, la culpa, la ambición.

“Cuando leí el libro”, comparte Kate Moss, “lo que más me interesó fue cómo exploraba la amistad de una manera honesta. Sentí que no hay muchas conversaciones sobre cómo funcionan realmente las amistades, sobre cómo a veces le cuentas algo a una amiga y a otra no, porque sabes cómo puede reaccionar”.

Y eso no siempre es algo negativo, aclara Moss. “Me interesaba la idea de explorar una amistad femenina que no fuera perfecta, donde hubiera personas reales involucradas, con contradicciones”, comenta la actriz, quien interpreta a Mary.

Esa amistad que parecía sólida empieza a revelar fisuras, relaciones mal resueltas, silencios prolongados, resentimientos acumulados y una intimidad que quizá realmente nunca fue tan transparente.

“Como actores, tratamos de no ver a nuestros personajes como villanos. Incluso cuando hacen cosas cuestionables, no piensas en ti mismo como el villano en la vida real y tampoco ayuda interpretarlo así. Creo que estamos acostumbrados a ver a los personajes como seres humanos, con matices, no como buenos o malos”, señala Kate Mara que hace el papel de Nancy.

Honestidad a prueba

Mujeres imperfectas toma elementos reconocibles del thriller contemporáneo, un asesinato, secretos, sospechosos y versiones opuestas de los hechos, pero los usa para hablar de algo más íntimo: la dificultad de sostener relaciones verdaderas cuando cada una protege una versión distinta de sí misma.

Conforme la historia avanza se muestra la perspectiva entre Eleanor, Nancy y Mary, y con esto también cambia la percepción del espectador sobre quién dice la verdad, quién manipula y quién ha cargado con heridas por años.

“Todos lidiamos con eso, seamos figuras públicas o no, especialmente en la era de las redes. La serie muestra que hay un gran poder en decir la verdad, porque la verdadera intimidad está del otro lado de ese miedo a ser quien realmente eres”, dice Kerry.