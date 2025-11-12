Más Información

, la reconocida estrella del K-pop, protagonizó un momento angustiante durante uno de sus shows cuando repentinamente se desmayó. En redes sociales circula el video en el que se observa cómo sus bailarinas corren a auxiliarla.

El incidente ocurrió durante su presentación en el festival de música Waterbomb Macao 2025, en China. Los fanáticos expresaron su preocupación por el estado de salud de la cantante, quien tuvo que suspender su participación.

Tras perder el conocimiento, la artista de 33 años fue atendida rápidamente por su equipo y personal de seguridad, que la retiró del escenario cargándola en brazos. Minutos después, el evento confirmó que su concierto fue cancelado.

@revista_tu HyunA se desmaya en pleno show 💔 Sus fans entraron en pánico, pero la cantante ya confirmó que está bien y recuperándose 🙏 🎥 Créditos del video: TikTok | Phuong Anh #HyunA #Kpop #Waterbomb2025 #RevistaTú ♬ sonido original - Revista Tú

A través de su cuenta oficial de Instagram, Hyuna tranquilizó a sus seguidores y ofreció disculpas por no haber podido terminar su presentación, asegurando que no recuerda lo sucedido.

“Quería mostrarles mi mejor versión en el poco tiempo que ha pasado desde la última actuación. No fui muy profesional. La verdad es que no recuerdo nada”, escribió la cantante.

Según medios coreanos, Hyuna había revelado recientemente que había perdido cerca de 10 kilos en un solo mes, lo que podría haber afectado su salud. La causa del desmayo habría sido fatiga extrema y debilidad general.

¿Quién es Hyuna?

Kim Hyun Ah, conocida artísticamente como Hyuna, nació el 6 de junio de 1992 en Seúl, Corea del Sur. Desde joven mostró talento artístico y asistió a la Escuela Secundaria de Música y Artes de Corea.

Debutó en 2007 como parte del grupo de K-pop Wonder Girls, bajo el sello JYP Entertainment, aunque dejó la agrupación meses después por problemas de salud. En 2009 se unió a 4MINUTE, con quienes alcanzó fama internacional gracias al tema “Hot Issue”.

Tres años más tarde lanzó su carrera como solista con el sencillo “Change”, consolidándose como una de las artistas más influyentes del género. Entre sus mayores éxitos se encuentran

  • "Bubble Pop"
  • "I'm not cool"
  • "Lip & Hip"
  • "Babe"
  • "Mrs. Nail"

Actualmente, continúa siendo una figura clave del K-pop, admirada por su estilo audaz, su energía escénica y su autenticidad frente al público.

