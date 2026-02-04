Más Información

Un recorrido por la primera edición de Art Basel Qatar

“La literatura, mi amante definitiva”: Agustín Monsreal

En el MUAC, reviven arte efímero de Los Grupos

La cultura está en pasillos, redes sociales, memes y WhatsApp, revela estudio con estudiantes de bachillerato de la UNAM

Trump anuncia el cierre del Kennedy Center de Washington

El universo visual de Mexicano, en Bodega OMR

Londres.— Laserá su primera actuación en vivo fuera de Estados Unidoss estrellas del grupo de k-pop HUNTR/X, de la película Las guerreras k-pop, actuarán en la gala de los premios BAFTA el 22 de febrero, en la que será su primera actuación en vivo fuera de Estados Unidos, anunció la organización ayer.

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), que ponen las voces a la girlband ficticia, interpretarán sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres su exitoso tema “Golden”, parte de la banda sonora de la película, que recientemente ganó el Globo de Oro a Canción original y el Grammy a Canción escrita para medios visuales, además de tener dos nominaciones a los Oscar.

La cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no opta a ninguna máscara dorada, puesto que la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) consideró que no era elegible, al haberse estrenado únicamente en la plataforma Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami dijeron que actuar en los premios BAFTA es un “momento dorado” que sus “yos” más jóvenes soñaban.

“Estamos muy orgullosas de representar a Las guerreras k-pop de Netflix y difundir el mensaje positivo de la película a los seguidores de todo del mundo”.

