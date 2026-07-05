Huevocartoon dejará por un momento el universo conocido de los huevitos animados y hará su primera cinta de live action sobre un grupo de hombres de nado sincronizado nada exitoso, con Adal Ramones a la cabeza.

Al agua patos es el título del proyecto que tiene como antecedente un documental sueco, que luego fue adaptado por productores franceses para una cinta estrenada en Cannes 2018 y después los británicos hicieron su propia versión.

Ramones y Huevocartoon compraron la licencia de la versión británica para la aventura por vez primera en español, contando ahora con el apoyo de Elefantec, la compañía de Pepe Bastón que ha estado detrás de cintas como ¿Quieres ser mi hijo? y Operación Feliz Navidad.

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“Compramos la licencia Huevocartoon y yo y ya tenemos el dinero de varias partes, estamos esperando lo último, ahora está en manos de Pepe. Ya avisé que este año ya no tengo espacio (risas), así que creo la aventaremos para el próximo año”, dice Ramones.

La historia original sitúa a un hombre de mediana edad, quien durante una crisis encuentra en un variopinto equipo de nado sincronizado una nueva manera de ver la vida.

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Rodolfo Rivapalacio, de Huevocartoon, será el director principal de Al agua patos, con su hermano Gabriel en la codirección.

“El guion ya está pulidito y está espectacular. Se trata de una apuesta un poquito más segura porque al ser nuestra ópera prima en live action, pues los estudios distribuidores te ven con cara de: ‘ah, hijole, eres muy bueno haciendo animación, pero ¿qué tal live action? Mejor algo seguro (en historia) ¿no?”, refiere Gabriel.

“En animación yo llevo un poquito más la batuta, mi hermano me ayuda más como un codirector, pero aquí en live action pues es su mero mole, entonces él va de director y yo voy de codirector. El casting ya lo tenemos, pero todavía pues no lo tenemos (risas), ya se dará a conocer”, agrega.

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Expertos en animación

Huevocartoon es una de las cartas fuertes de la animación mexicana en cine desde 2005, cuando produjo Una película de huevos, tras el éxito en internet. En total ha producido dos largos más para la pantalla grande, sumando más de 8 millones de espectadores totales, más otros dos filmes en streaming. Anteriormente la compañía había querido levantar una película live action de vampiros, pero las cosas no cuajaron.

Al agua patos será el primer protagónico de Adal en un largometraje de comedia, luego de tener apariciones importantes en otras como Santos peregrinos y Reyes contra Santa, además del drama Martín al amanecer.

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