Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de "Scooby-Doo, el origen", la serie que narrará la historia detrás de Shaggy y su fiel Gran Danés y, aunque la producción ya está causando expectativas, hay usuarios que piden que el elenco casteado, tenga similitudes con sus personajes y no opten por cambios abrutos en sus apariencias.

El adelanto se trata de un breve clip, que dura 22 segundos, en donde la cámara adopta la perspectiva de un pequeño cachorrito que, olfatea un suelo terroso y se queda admirado cuando ve pasar a un adolescente, el cual viste con los caracteristicos colores que Shaggy porta durante toda la serie.

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Tras un cartel que demuestra que, será en 2027, cuando la serie llegué a la plataforma de streamming, aparecen nuevamente un Shaggy muy joven y Scooby-Doo, aún cachorro -con un collar azul rodeando su cuello-, en el que se convertirá en el primero de infinidad de momentos que compartirán juntos.

El tráiler ya cuenta con miles de reproducciones y, también, múltiples reacciones, en las que usuarios de X piden que la historia sea respetada integramente y no caigan en lo que, por ejemplo, ha sucedido en producciones live action de Disney, en donde la selección de actriz y actores modifica, en gran parte, la narrativa original de la historia, pues hay quienes afirman que el cachorro no se asemeja al Scooby de caricatura.

¡Scooby por fin es real! Conoce al mejor amigo de todos en SCOOBY-DOO: El origen, que llegará a Netflix en 2027. pic.twitter.com/SyOotyhKFY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 8, 2026

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Esto dicen algunos comentarios:

"Sólo tengo una preguna, ¿sí hablará o no?".

"Debo estar cierto, pero Scooby-Doo no es negro".

"Es adorable pero, él no es Scooby-Doo, él tiene manchas, orejas paradas y, es raza callejero, justamente, sus defectos y sus virtudes son una suma de razas, es adorable por sus acciones, no por su apariencia".

"Esto puede ser increíblemente bueno o, increíblemente malo, esperemos que sea lo primero".

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