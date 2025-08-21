Más Información

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

El ha sido hospitalizado este jueves por posible sobredosis después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestase mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.

En un video obtenido por la revista TMZ puede verse a Nas caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de "Old Town Road" comenzó a golpear a los oficiales que se allegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema "Old Town Road" junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de Estados Unidos al superar a "Despacito" con 19 semanas en lo más alto.

rad

